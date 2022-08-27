Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacak olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Hayalim' dediği Kanal İstanbul ile ilgili ortaya atılan iddialara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Kurum, vatandaşların talep ve ihtiyaçları nedeniyle bir imar değişikliği yapıldığını, projeden vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

BAKAN KURUM'DAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kurum, Kanal İstanbul'dan vazgeçildiği iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte." dedi.

"YAPILAN İMAR UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ"

"Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz." diyen Kurum, "Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!"