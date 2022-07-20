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Son dakika: Kanal İstanbul projesi ne aşamada? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı

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Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Son dakika: Kanal İstanbul projesi ne aşamada? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'la ilgili önce ulaşım yollarını yapıyoruz ve ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız" dedi.

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