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Alman basını uyardı! Avrupa’nın yeni sorunu tuvalet kağıdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Alman basını uyardı! Avrupa’nın yeni sorunu tuvalet kağıdı

Rusya'dan Almanya'ya enerji tedarikinde yaşanacak sorunlar, tuvalet kağıdı ve karton gibi temel tüketim maddelerinin üretimini de sıkıntıya düşürecek. Doğalgaz tedarikinde ne yapacağını bilemeyen Avrupa'nın tuvalet kağıdı ve kartonda da sıkıntı yaşayacağı belirtildi.

Alman gazetesi Zeit'in haberine göre, Rusya'nın doğalgaz arzı önümüzdeki aylarda azalırsa, Almanya tuvalet kağıdı ve karton gibi temel ihtiyaç maddelerinde kıtlıkla karşı karşıya kalabilir.

Bavyera Kağıt Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Schaller'e göre, gaz kıtlığı nedeniyle düşük kapasitede üretim yapmak zorunda kalırlarsa, faaliyet gösteren kağıt fabrikaları karsız hale gelebilecek.

ÜRETİMLERİ İÇİN ENERJİYE İHTİYAÇ VAR

Schaller, kağıt üretmenin çok fazla su, elektrik ve gaz gerektirdiğini belirterek, teknolojinin denenip test edildiğini ve hızlı bir şekilde değiştirilemediğini de sözlerine ekledi.

"Şirketimdeki birçok çalışan zaten çok endişeli. Onları suçlayamam. Çünkü ancak yüzde 50 veya 60 üretebilirsek operasyon bizim için bir işe yaramaz. Dürüst olmak gerekirse ben de endişeleniyorum"

ÇOK SAYIDA UYARI YAPILDI

AB, son zamanlarda Rusya'dan gelen doğal gaz tedarikinde bir azalma gördü ve bu da olası endüstriyel kapatmalara dair sayısız uyarıya yol açtı.

Nord Stream 1 boru hattı, Portovaya kompresör istasyonundaki türbinlerle ilgili teknik sorunlar nedeniyle şu anda yüzdfe 20 kapasitede çalışıyor.

Gazprom, Ukrayna üzerinden başka bir transit güzergahını tam kapasite kullanamıyor. Çünkü Rus enerji devine göre, Ukrayna'nın gaz taşıma ağı transit başvurularını reddediyor.

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