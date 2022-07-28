Alman basını uyardı! Avrupa’nın yeni sorunu tuvalet kağıdı
Rusya'dan Almanya'ya enerji tedarikinde yaşanacak sorunlar, tuvalet kağıdı ve karton gibi temel tüketim maddelerinin üretimini de sıkıntıya düşürecek. Doğalgaz tedarikinde ne yapacağını bilemeyen Avrupa'nın tuvalet kağıdı ve kartonda da sıkıntı yaşayacağı belirtildi.
Alman gazetesi Zeit'in haberine göre, Rusya'nın doğalgaz arzı önümüzdeki aylarda azalırsa, Almanya tuvalet kağıdı ve karton gibi temel ihtiyaç maddelerinde kıtlıkla karşı karşıya kalabilir.
Bavyera Kağıt Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Schaller'e göre, gaz kıtlığı nedeniyle düşük kapasitede üretim yapmak zorunda kalırlarsa, faaliyet gösteren kağıt fabrikaları karsız hale gelebilecek.
ÜRETİMLERİ İÇİN ENERJİYE İHTİYAÇ VAR
Schaller, kağıt üretmenin çok fazla su, elektrik ve gaz gerektirdiğini belirterek, teknolojinin denenip test edildiğini ve hızlı bir şekilde değiştirilemediğini de sözlerine ekledi.
"Şirketimdeki birçok çalışan zaten çok endişeli. Onları suçlayamam. Çünkü ancak yüzde 50 veya 60 üretebilirsek operasyon bizim için bir işe yaramaz. Dürüst olmak gerekirse ben de endişeleniyorum"
ÇOK SAYIDA UYARI YAPILDI
AB, son zamanlarda Rusya'dan gelen doğal gaz tedarikinde bir azalma gördü ve bu da olası endüstriyel kapatmalara dair sayısız uyarıya yol açtı.
Nord Stream 1 boru hattı, Portovaya kompresör istasyonundaki türbinlerle ilgili teknik sorunlar nedeniyle şu anda yüzdfe 20 kapasitede çalışıyor.
Gazprom, Ukrayna üzerinden başka bir transit güzergahını tam kapasite kullanamıyor. Çünkü Rus enerji devine göre, Ukrayna'nın gaz taşıma ağı transit başvurularını reddediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek?
- Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sevk ve celp tarihleri...
- Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor?
- "Tavuk ayağı yemek" deyimi ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- ABD'nin Arkansas, Maryland, Misssissipi, Güney Caroline, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?
- Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
- Hangisi kirpiyle daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Sorusu
- 51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara...
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır?
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
- TOKİ ucuz konut başvuru ekranı: TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ucuz konut başvuruları ne zaman?