Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

"1 AY SONRA ZEYTİNYAĞI BİLE KALMAYACAK"

Bizim vazgeçilmezimiz ayçiçek yağıdır. Ben bunu alıp evde yedekliyorum. Ama tahmin ediyorum ki Hollanda'da 1 ay sonra zeytinyağı bile kalmayacak. Sabahları erken gelebilirsek bir tane alabiliyorum. Ama 2022 yılında müşterilere sadece 1 tane zeytinyağının verileceği aklımdan geçmezdi. Şu anda bu yağların bazılarını aileme göndereceğim orada da büyük sorunlar var.