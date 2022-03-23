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Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda'da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dünya genelinde gıda tedariğinde büyük aksamalara neden oluyor. Almanya'da marketlerde un ve yemeklik yağ reyonlarının boş kalmasının ardından bu kez benzer görüntüler Hollanda'da kayda geçti. A Haber muhabiri Fatih Özyar son durumu anlattı.

Birçok makette sıvı yağ satılan raflar boş kaldı. Marketlerde ise fiyatlar cep yakıyor.

Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

Görüntüler Hollanda'dan.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, korovanirüs nedeniyle kırılgan olan küresel gıda krizine son darbeyi vurdu.

Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

Dünyanın un ve sıvıyağ üretiminde önde gelen ülkeleri Ukrayna ve Rusya'nın savaş durumu, bu ürünlerin pazara ulaşmasında sorunları da beraberinde getirdi.

Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

İngiltere ve Almanya'nın ardından Hollanda'da da marketlerin sıvıyağ rafları boş kaldı.

Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

Hollanda'da az sayıdaki markette sıvıyağ bulmak hala mümkün. Ancak nadir bulunan ürün olması nedeniyle, tüketiciler sıvıyağların yüksek fiyatlarda satılmasından muzdarip.

Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

Hollandalılar, market fiyatlarının daha ne kadar artacağını bilmiyor. Bu nedenle yakın gelecekte yeni krizlerin yaşanabileceği konusunda tedirginlik yaşıyor.

İşte orada yaşayanların konu ile ilgili açıklamaları;

Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

"HER GÜN FİYATLAR ARTIYOR"

- Normalde Ukrayna'dan Rusya'dan sürekli gelen ürünler artık gelmiyor. Ellerindeki mallar azaldığı için paylaştırıyorlar. Fiyatı artırdılar. Her gün de artıyor. Kolay bulunmuyor. Her gün azar azar paylaştırıyorlar marketçiler arasında. Yüzde yüz bir yükseliş var. Rusya savaşı bitmediği müddetçe bu işin gidişatı iyi değil. Getirmemizle bitmesi bir oluyor.

Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

- Böyle olacağı hiçbir zaman aklımdan geçmezdi. Normalde bizim mutfağımızda kullandığımız zeytinyağının litresini 5 euroya almak çok farklı bir olay. Bunun büyük bir ihtimalle tedarik sorunundan kaynaklandığını düşünüyorum.

Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

"DİĞER ÜRÜNLERDE DE FİYAT ARTIŞI YAŞANACAK"

- Ben emekliyim, biz Hollandalılar sıvı yağı pek fazla kullanmasak da 1 litresinin 5 euronun üzerine çıkacağını görmek artık bizi farklı arayışlara yöneltti. Bence bu da büyük bir ihtimalle Ukrayna'dan veya Rusya'dan buraya yağ gelmemesinden kaynaklanıyor. Sadece bununla kalmayacak. Diğer ürünlerde de fiyat artışlarının yaşanacağını düşünüyorum.

Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda’da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

"1 AY SONRA ZEYTİNYAĞI BİLE KALMAYACAK"

Bizim vazgeçilmezimiz ayçiçek yağıdır. Ben bunu alıp evde yedekliyorum. Ama tahmin ediyorum ki Hollanda'da 1 ay sonra zeytinyağı bile kalmayacak. Sabahları erken gelebilirsek bir tane alabiliyorum. Ama 2022 yılında müşterilere sadece 1 tane zeytinyağının verileceği aklımdan geçmezdi. Şu anda bu yağların bazılarını aileme göndereceğim orada da büyük sorunlar var.

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