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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye ekonomisi 2004'ten bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye ekonomisi 2004’ten bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir. Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde, ekonomimiz cari fazla verme kapasitesine ulaşmış olacaktır." dedi. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 60,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 19.2 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. ifadelerini kullandı.

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