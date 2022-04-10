Almanya’da kıtlık korkusu! Market rafları boşaldı
Son dakika haberine göre: 1981’den bu yana en yüksek enflasyonla tanışan Almanya’da fiyatlar uçtu. Pandemi ve savaşın etkisiyle gıda fiyatları astronomik rakamlara çıktı. Market rafları boşaldı.
DOMATES YÜZDE 111 ARTTI
1.19 euro olan 10 yumurtanın fiyatı yüzde 67.2 artarak 1.99'a çıktı. 1.79 euroya satılan yarım kilo domates yüzde 111.7 artarak 3.79 euroya yükseldi. Rusya- Ukrayna savaşı başlamadan çubuk makarnayı 79 centten alan tüketiciler şimdi 1.69 euro ödüyor. Yemeklik katı ve bitkisel yağlar yüzde 19.7, ekmek yüzde 7 yükseldi. Almanya'nın en büyük market zincirleri, yeni fiyat listeleri hazırladı. Ülkenin en büyük süpermarket zinciri olan Aldi'de tereyağı yaklaşık yüzde 30 daha pahalı hale gelecek, et, sosis ve süt ürünleri gibi diğer gıda maddeleri yüzde 20 ila 50 arasında artacak.
VERGİYİ DÜŞÜRECEKLER
Almanya'da da yüksek enflasyona karşı vergi indirimi gündemde. Hazırlanan yasa tasarısıyla ilgili bilgi veren Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, hükümetin enflasyonu vergi indirimiyle azaltmak istediğini söyledi.
Fiyatların haziran ayında da fırlayacağı belirtiliyor. Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 7.3'e yükseldi. Bu, 1981'deki İran-Irak savaşından bu yana en yüksek fiyat artışı. Enflasyonu gaz, kalorifer yakıtı ve petrol fiyatlarının tavan yapmasına neden olan Ukrayna savaşı körükleniyor. Şubat ayında enflasyon yüzde 5.1'ti.
ŞİRKETLERE KREDİ DESTEĞİ
Almanya'da enflasyon yükselince büyüme beklentileri de düştü. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl sadece yüzde 1.8 oranında artacağı tahmin ediliyor. Alman hükümeti Ukrayna'daki savaşın ve yaptırımların şirketlere verdiği zararı telafi etmek ve ekonomiyi desteklemek için harekete geçti. Devlet kalkınma bankası tarafından şirketlere 100 milyar euroluk destek paketi sağlanacak. Likidite sıkıntıları yaşayanlar için de 7 milyar euroluk bir kredi verilecek.
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