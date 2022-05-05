Avrupa’da gıda ve tedarik krizi! Market rafları boş kaldı

1973'TEN BU YANA EN BÜYÜK ENERJİ VE GIDA KRİZİ YAŞANIYOR

Gıda tedarik zincirinde yaşanan kırılmanın Rusya Ukrayna savaşının buğday, arpa ve ayçiçek yağı tedarikini sekteye uğratması sonrası ortaya çıktığına vurgu yapan uzmanlar, 1973'ten bu yana en büyük enerji ve gıda krizinin yaşandığına dikkat çekiyor.

FİYATLARDAKİ ARTIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Almanya'da 7-13 Mart 2022'de yemeklik yağ satış rakamları, 6 ay öncesi olan Eylül 2021'deki ortalamasına göre yüzde 123, un satışları da yüzde 206 arttı.

Almanya'da Kovid-19 salgınının başlangıcında makarna, un, tuvalet kağıdı, dezenfektan ve sabun gibi ürünlere talep artmıştı. Söz konusu dönemde bu malların satış hacmindeki dalgalanmalar yaklaşık 10 hafta sürmüştü.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayımlanan bir ankete göre, Almanya'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler, gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor.