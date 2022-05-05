Avrupa'da gıda ve tedarik krizi! Market rafları boş kaldı
Koronavirüs salgınıyla birlikte dünyada başlayan gıda ve tedarik zinciri krizi, Rusya Ukrayna savaşıyla iyiden iyiye hissedildi. Dünyanın ayçiçek yağı ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını karşılayan iki ülke arasında çıkan kriz, gıda tarafında özellikle de bu alanda kendini hissettiriyor. Çok sayıda Avrupa ülkesi yağ alımlarına kısıtlama getirirken, ortaya çıkan tablodan en fazla etkilenen ülkelerden Almanya'da ise market rafları ise boş kaldı.
MARKETLERDE 600'DEN FAZLA ÜRÜN YOK
Pandemi ve savaşın etkisiyle gıda fiyatları astronomik rakamlara çıkarken market rafları ise boş kaldı. Kimi ürünlerde fiyat artışlarının yüzde 300'ün üzerine çıktığı kaydedilirken, marketlerde 600'den fazla ürünün ise bulunurluğunda sıkıntı yaşandığına dikkat çekiliyor.
ALIMLARA SINIR GETİRDİLER
Almanya'nın yanı sıra benzer sorunlarla boğuşan İtalya, Fransa, Danimarka ve İspanya'da da ayçiçek yağı, pirinç, un ve margarin gibi bazı ürünlerin marketlerden alımına üç pakete kadar çıkan değişik oranlarda sınırlama getirildi.
1973'TEN BU YANA EN BÜYÜK ENERJİ VE GIDA KRİZİ YAŞANIYOR
Gıda tedarik zincirinde yaşanan kırılmanın Rusya Ukrayna savaşının buğday, arpa ve ayçiçek yağı tedarikini sekteye uğratması sonrası ortaya çıktığına vurgu yapan uzmanlar, 1973'ten bu yana en büyük enerji ve gıda krizinin yaşandığına dikkat çekiyor.
FİYATLARDAKİ ARTIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Almanya'da 7-13 Mart 2022'de yemeklik yağ satış rakamları, 6 ay öncesi olan Eylül 2021'deki ortalamasına göre yüzde 123, un satışları da yüzde 206 arttı.
Almanya'da Kovid-19 salgınının başlangıcında makarna, un, tuvalet kağıdı, dezenfektan ve sabun gibi ürünlere talep artmıştı. Söz konusu dönemde bu malların satış hacmindeki dalgalanmalar yaklaşık 10 hafta sürmüştü.
Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayımlanan bir ankete göre, Almanya'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler, gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor.
ENFLASYON SON 41 YILIN ZİRVESİNDE
Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı verilere göre Almanya'da Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 7,4'e yükseldi. Mart ayında ülkedeki enflasyon oranı yüzde 7,3 olarak ölçülmüştü. Ukrayna'daki savaş ve artan enerji fiyatlarının tetiklediğienflasyon, dönemin Batı Almanyasında 1981 sonbaharından bu yana kaydedilen en yüksek oran.
İNGİLTERE'DE YEMEKLİK YAĞ SATIŞLARINA SINIRLAMA
İngiltere'deki tedarik zincirinin Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle, İngiltere'deki bazı süpermarketler her müşterinin alabileceği yemeklik yağ için sınırlamalar belirledi.
Market zinciri Tesco, müşteri başına üç adet, Waitrose ve Morrisons ise iki adet yağ ürünüyle satışlara sınırlama getirdi.
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