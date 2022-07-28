81 ile ucuz konut ve arsa müjdesi! Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte detaylar ve örnek hesaplama
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesini ağustosta açıklayacak. 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Hazine arazileri vatandaşa açılacak. Ev ve arsalar 15 yıla varan vadelerle satılacak.
Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşlar için düğmeye bastı. Dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi yapılacak.
Türkiye'nin 81 ilinde 150 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Vatandaşın konut yapabilmesi için Hazine arazileri de satışa çıkarılıyor. Konut ve arsa satışıyla ilgili detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayında açıklayacak.
EN BÜYÜK SOSYAL PROJE
Ankara Çankaya İleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirterek, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız" dedi.
HAZİNE ARAZİLERİ DE AÇILIYOR
Hükümet Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.
VERGİ MUAFİYETİ DE OLACAK
Vatandaşa, arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler de sunulacak. Hazine arazisi tahsis edilirken belirli süre elden çıkarmama şartı konulacak. Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek.
Örneğin, bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için bakanlık proje belirleyecek. Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaş imar planına uygun olarak projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak, evini yapacak.
15 YILA VARAN VADE
Edinilen bilgilere göre, hem arsa hem de konutların satışında, vatandaşa, 15 yıla kadar varan vade seçeneği sunulacak. Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutların yüzde 10 peşinatla satılması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacağı belirtiliyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler, engelliler ve emeklilere sosyal konutlarda belirli kontenjan da ayrılacak.
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