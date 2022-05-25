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ABD'deki bebek maması krizinde flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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ABD’deki bebek maması krizinde flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ülkede yaşanan bebek maması sıkıntısına dair soruşturma başlatıldığını belirterek mama pazarındaki şirket birleşmesi ve satın alması modellerinin inceleneceğini bildirdi.

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