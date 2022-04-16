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Son dakika: Fransa’da ayçiçek yağı alarmı! Raflar boş kaldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Son dakika: Fransa’da ayçiçek yağı alarmı! Raflar boş kaldı

Son dakika haberine göre Fransa’da, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle marketlerde ayçiçek yağı raflarının boş kalmasının ardından yağ satışına sınırlama kondu. Öte yandan ayçiçek yağının fiyatında görülen artışın restoranları ve hazır gıda sektörünü de zor duruma sokacağı bekleniyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle ayçiçek yağı krizi patlak vermişti. Fransa'da bu krizden nasibini aldı.

Ülkedeki birçok zincir markette ayçiçek yağı reyonları boş kalırken, bazı marketlerde ayçiçek yağı alımına sınırlama getirildi.

"BAZI YEMEKLİK YAĞ MARKALARI STOKTA KALMADI"

Bir market boş ayçiçek yağı reyonuna astığı yazılarda, "Mevcut şartlar nedeniyle bazı ürünlerde tedarik sorunları yaşıyoruz. Bu nedenle, bazı yemeklik yağ markaları stokta kalmamıştır" ve "Yağ alımı müşteri başına maksimum 3 ürün" ifadelerini kullanarak müşterilerine açıklama yaptı.

"HANE BAŞINA 3 ŞİŞE İLE SINIRLAMAYA KARAR VERDİK"

Bir diğer zincir marketi ise yağ alımını aile başına 3 şişeyle sınırlandırdı. Yapılan açıklamada "Küresel kıtlık nedeniyle, yağ şişesi sayısını hane başına 3 şişe ile sınırlamaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Ayçiçek yağının fiyatında görülen artışın restoranları ve hazır gıda sektörünü de zor duruma sokacağı bekleniyor.

Fransız cipsleri üreten So Chips'in kurucu ortağı Julie Gérard, "Savaştan önce, Ocak 2022'de bin litre ayçiçek yağını bin 800 euro'ya satın alıyorduk. Bugün fiyat 3 bin 600 euro'ya yükseldi" dedi.

"ÜRETİCİLER AYÇİÇEK YAĞI TEDARİKİ SIKINTISI YAŞAMAYA ÇOK YAKIN"

İHA'nın haberine göre, bazı üreticiler ise fiyatları artırmaktan kaçınmak için ayçiçek yağını kolza tohumu, hindistancevizi yağı gibi diğer bitkisel yağlarla değiştirdiği bildirildi.

İşlenmiş Gıda Ürünleri Şirketleri Derneği (ADEPALE) Başkanı Jérôme Foucault, "Bazı üreticiler ayçiçek yağı tedarikinde kesinti yaşamaya çok yakın. Önümüzdeki haftadan itibaren bazıları ayçiçek yağı yerine kolza yağı, soya fasulyesi yağı ve hatta palmiye yağı kullanmaya zorlanacak" dedi.

FRANSA TÜM AYÇİÇEK YAĞI İTHALATINI UKRAYNA'DAN YAPIYOR

Fransa'da üretilen ayçiçek yağı ulusal ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Yılda 500 bin ton ayçiçek yağı üretilen ülkede 800 bin ton bitkisel yağ tüketiliyor. Gıda şirketi Avril'e göre Fransa tüm ayçiçek yağı ithalatını Ukrayna'dan yapıyor.

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