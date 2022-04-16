Son dakika: Fransa’da ayçiçek yağı alarmı! Raflar boş kaldı

"BAZI YEMEKLİK YAĞ MARKALARI STOKTA KALMADI"

Bir market boş ayçiçek yağı reyonuna astığı yazılarda, "Mevcut şartlar nedeniyle bazı ürünlerde tedarik sorunları yaşıyoruz. Bu nedenle, bazı yemeklik yağ markaları stokta kalmamıştır" ve "Yağ alımı müşteri başına maksimum 3 ürün" ifadelerini kullanarak müşterilerine açıklama yaptı.

"HANE BAŞINA 3 ŞİŞE İLE SINIRLAMAYA KARAR VERDİK"

Bir diğer zincir marketi ise yağ alımını aile başına 3 şişeyle sınırlandırdı. Yapılan açıklamada "Küresel kıtlık nedeniyle, yağ şişesi sayısını hane başına 3 şişe ile sınırlamaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.