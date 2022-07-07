İngiltere’de şoke eden görüntüler! Peynire elektronik kilit takılınca sosyal medya birbirine girdi
İngiltere’de yaşanan enflasyonla birlikte süpermarketteki görüntüler dikkat çekti. Sosyal medyada dolaşan bu görüntülerde ülkenin ünlü süpermarket zincirlerinde peynir, et ve tereyağı gibi ürünlere elektronik kilit takıldığı görüldü.
Korona pandemisi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı zora sokmaya devam ediyor. İngiltere'den gelen görüntüler ise ülkede gelinen gıda krizinin boyutunu gözler önüne serdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Sosyal medyada da gazetenin iddialarını destekler paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, ünlü bir market zincirinde Lurpak marka terayağının kutusunun 6 sterline satıldığını ve üzerinde güvenlik etiketi olduğunu söyledi.
LİSTE YAYIMLADILAR
İngiliz gazetesi Daily Mail de İngiltere'deki süpermarketlerde bulunan ürünlerin fiyat yükselişini anlatan bir şablon da yayınladı.
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