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İngiltere’de şoke eden görüntüler! Peynire elektronik kilit takılınca sosyal medya birbirine girdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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İngiltere’de şoke eden görüntüler! Peynire elektronik kilit takılınca sosyal medya birbirine girdi

İngiltere’de yaşanan enflasyonla birlikte süpermarketteki görüntüler dikkat çekti. Sosyal medyada dolaşan bu görüntülerde ülkenin ünlü süpermarket zincirlerinde peynir, et ve tereyağı gibi ürünlere elektronik kilit takıldığı görüldü.

Korona pandemisi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı zora sokmaya devam ediyor. İngiltere'den gelen görüntüler ise ülkede gelinen gıda krizinin boyutunu gözler önüne serdi.

"GÜNLÜK TEMEL İHTİYAÇLAR ÇALINIYOR"

İngiliz gazetesi The Sun, kaşar peynirlere takılan elektronik kilitlerden bahsetti. Elektronik kilit uygulamasının "günlük temel ihtiyaçların çalınmasından" sonra geldiği ifade edildi.

PEYNİRE, ETE KİLİT

Gazete, ülkede önemli süpermarket zincirlerinden olan Aldi, Tesco, Co-op'ta benzer uygulamaların olduğunu belirtti. Aldi'de çedar peynirinin kilitlendiği söylenirken, başka marketlerde kuzu pirzolalarının kilitlendiği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada da gazetenin iddialarını destekler paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, ünlü bir market zincirinde Lurpak marka terayağının kutusunun 6 sterline satıldığını ve üzerinde güvenlik etiketi olduğunu söyledi.

LİSTE YAYIMLADILAR

İngiliz gazetesi Daily Mail de İngiltere'deki süpermarketlerde bulunan ürünlerin fiyat yükselişini anlatan bir şablon da yayınladı.

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