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Son dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan emekli ikramiyeleri hakkında açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan emekli ikramiyeleri hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,

tarihinde ödenecek.

Emekli bayram ikramiyeleri yatırılıyor EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATIRILIYOR

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