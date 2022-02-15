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Evde bakım parası 15 Şubat'ta yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Evde bakım parası 15 Şubat’ta yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!

15 Şubat evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar bu paraların ayın kaçında yatacağını sorguluyor. Evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik verilen ve her ay farklı illerde farklı tarihlerde ödenen evde akım maaşlarıyla ilgili detaylar!

Her ay yatıp yatmadığı sık sık merak edilen evde bakım maaşının Şubat ayında hesaplarda olup olmadığı sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilere evde bakım parası veriliyor. Bu paralar sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Peki; 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

15 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı.

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

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