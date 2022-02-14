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Temel gıdada KDV indirimi başladı! Hangi ürün ne kadar oldu? İşte fiyatı düşecek ürünler

SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin 7 puan indirilmesi market alışverişine yansıyor. Gıdadaki KDV indirimleri bugünden itibaren geçerli olacak. Peki hangi ürünün fiyatı ne kadar düşecek? İndirimler hangi ürünlerde geçerli? İşte yüzde 1 KDV sonrası yeni fiyatlar...

Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 10:05
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Temel gıdada KDV indirimi başladı! Hangi ürün ne kadar oldu? İşte fiyatı düşecek ürünler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan`ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimi başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temel gıdada KDV indirimi başladı! Hangi ürün ne kadar oldu? İşte fiyatı düşecek ürünler

PEKİ HANGİ ÜRÜNLERE KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK?

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Temel gıdada KDV indirimi başladı! Hangi ürün ne kadar oldu? İşte fiyatı düşecek ürünler

Ürünler En ucuz KDV %1 En pahalı KDV % 1
Baldo Pirinç (1 kg) -14.50 - 13.48 - 27.95 - 26.00

Osmancık Pirinç (1 kg) - 13.95 - 12.98 - 22.90 - 21.30

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Temel gıdada KDV indirimi başladı! Hangi ürün ne kadar oldu? İşte fiyatı düşecek ürünler

Ürünler En ucuz KDV %1 En pahalı KDV % 1

K. Fasulye (1 kg) 18.50 17.20 32.90 30.60

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Temel gıdada KDV indirimi başladı! Hangi ürün ne kadar oldu? İşte fiyatı düşecek ürünler

Ürünler En ucuz KDV %1 En pahalı KDV % 1

Nohut (1 kg) 19.90 18.50 27.50 25.58