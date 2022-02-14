Temel gıdada KDV indirimi başladı! Hangi ürün ne kadar oldu? İşte fiyatı düşecek ürünler

SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin 7 puan indirilmesi market alışverişine yansıyor. Gıdadaki KDV indirimleri bugünden itibaren geçerli olacak. Peki hangi ürünün fiyatı ne kadar düşecek? İndirimler hangi ürünlerde geçerli? İşte yüzde 1 KDV sonrası yeni fiyatlar...

Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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