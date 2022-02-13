Son dakika: Ticaret Bakanı Muş’tan gıda ürünlerindeki KDV indirimi hakkında açıklama! Vatandaşları mağdur edenler...

"81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN