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Son dakika: Ticaret Bakanı Muş'tan gıda ürünlerindeki KDV indirimi hakkında açıklama! Vatandaşları mağdur edenler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Son dakika: Ticaret Bakanı Muş’tan gıda ürünlerindeki KDV indirimi hakkında açıklama! Vatandaşları mağdur edenler...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız." ifadelerine yer verdi.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirterek, "81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gıda ürünlerinde KDV indirimlerine ilişkin denetimlerin yapılacağını bildirdi.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirten Muş, şunları kaydetti:

"81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın."

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