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Zamlı indirim oyunu! Marketler hafta sonu ne yaptı? Yüzde 7'lik KDV indirimi raflara nasıl yansıdı?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.02.2022 17:01
Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan KDV’nin yüzde 1’e düştüğünü açıkladı. Bu gelişmeden sonra Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel önemli bir tespiti yazısına taşıdı. İndirimin açıklandığı gün marketlerin zam yaptığına dikkat çekti. Yani yüzde 7'lik KDV indiriminin başladığı bugünden önce zam sonra indirim uyguladı. Peki KDV indirimi raflara yansıdı mı? İndirimin açıklandığı gün hangi marketler zam yapmaya başladı? Marketler hafta sonu önce zam sonra yüzde 7 indirim mi yaptı? Zamlı indirim oyunun tespitini yapan Mevlüt Tezel A Haber’de önemli değerlendirmeler yaptı.
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