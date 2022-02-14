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KDV indirimi neleri kapsıyor? 2022 hangi ürünlerde KDV indirimi var? Temel gıda ürünleri listesi nelerdir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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KDV indirimi neleri kapsıyor? 2022 hangi ürünlerde KDV indirimi var? Temel gıda ürünleri listesi nelerdir?

KDV indirimi neleri kapsıyor? Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin düzenleme hayata geçirildi. 81 il genelinde ticaret müdürlükleri tarafından, KDV indiriini fiyatlara yansıtmayan marketlere yönelik yoğun bir şekilde denetim gerçekleştiriliyor. Peki, KDV indirimi neleri kapsıyor? 2022 hangi ürünlerde KDV indirimi var? Temel gıda ürünleri listesi nelerdir? İşte gıdada KDV indirimi ile ilgili merak edilenler...

Gıdada hangi ürünlerde KDV indirimi var? Gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda market fiyatlarında yüzde 7 indirim uygulanmaya başladı. Peki, KDV indirimi neleri kapsıyor? 2022 hangi ürünlerde KDV indirimi var? Temel gıda ürünleri listesi nelerdir? İşte haberin detayları...

KDV İNDİRİMİ NELERİ KAPSIYOR?

Gıdadaki KDV indirimleri; temel gıda ürünlerindeki fiyatlarda geçerli olacak. Bugünden itibaren geçerli olacak yüzde 7 indirimli temel gıda ürünleri listesi şu şekilde:

Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri,

Su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar,

Kırmızı et, beyaz et, balık, yumurta,

Patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri,

Meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata,

Lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri,

Baharatlar, bebek mamaları,

Süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünler.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GIDADA KDV İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gıdada KDV indirimi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılı içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Enflasyon ile mücadele topyekün bir kararlılığı, inancı, fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün de işte bu adımlardan birisinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir."

ENFLASYONUN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTILACAK

KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da çok önemli bir adım atılmış oldu.

Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

KDV İNDİRİMİ BUGÜN BAŞLADI! FİYAT DÜŞÜRMEYENE AĞIR YAPTIRIM

A Haber ekiplerinden Murat Sekban'da Ankara'da bir markete giderek yapılan indirimleri ekranlara taşıdı. Markette görevli olanlar indirim etiketlerini takarak yüzde 7 KDV indirimin yapıldığı gösteren ifadeler ekledi.

Eski fiyatı 14,40 TL olan baldo pirinç KDV indirimi le 13.40 TL oldu. 19.50 TL olan 1 kilogram mercimek gelen indirimden sonra 18.10 TL'ye düştü.

1 kilogram fiyatı 25.90 lira olan kuru fasulyenin yeni fiyatı ise 24.05 liraya geriledi. KDB indirimleri sadece bakliyatta değil süt ve süt ürünlerine de yansıdı.

KDV'den önce fiyatı 16,25 TL olan peynirin fiyatı 15.20 TL'ye düştü. Raflarda ürünlerin yanında yer alan 'Fiyatlarımıza yüzde 7 KDV indirimi yansıtılmıştır' ifadesi dikkat çekti.

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