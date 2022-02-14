KDV indiriminin ayrıntıları netleşti! Fiyatı düşürmeyene ağır ceza





81 İLDE DENETİMLER YOĞUNLAŞTI

TİCARET Bakanlığı da KDV indirimlerinin fiyatlara yansıması için denetimleri sıkılaştırma kararı aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün itibarıyla gıdada KDV indirimiyle ilgili denetimlerini yoğunlaştıracaklarını belirtti. Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Bugün itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.