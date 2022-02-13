SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurmuştu! KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? Detaylar belli oldu
SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Gıdada KDV indirimi' için milyonların merak ettiği detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? Hangi temel gıda ürünleri için fiyat düşecek? soruları yanıt buldu. İndirimli KDV oranları 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından buna ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. İndirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Peki gıdada KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?
GIDADA KDV İNDİRİMİ İÇİN DETAYLAR BELLİ OLDU
Gıdada indirimli KDV oranları 14 Şubat Pazartesi'nden itibaren geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı listede bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu I sayılı listeye dahil edildi.
KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?
Yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, bisküvi, makarna, şehriye, kuruyemiş, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.
Gıdadaki KDV indirimleri; bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamıştı.
Gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.
Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.
Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.
KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor.
KDV İNDİRİMİ ENFLASYONUN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTILACAK
KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da çok önemli bir adım atılmış oldu.
Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.
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