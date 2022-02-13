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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı gıdada KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı gıdada KDV indirimi Resmi Gazete’de yayımlandı

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi. Konuya dair dün açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" demişti.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

BAŞKAN ERDOĞAN: TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV'Yİ YÜZDE 1'E İNDİRİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısına, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

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