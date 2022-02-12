Yeni ekonomik destek paketi açıklandı! Başkan Erdoğan'dan KDV müjdesi! Piyasadan yeni yol haritasına olumlu tepki
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomik destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. Türkiye'nin günlerdir beklediği paketin detayları, TL'ye büyük değer katacak. Başkan Erdoğan yeni ekonomi yol haritasının açıklandığı toplantıya video konferansla bağlanıp önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan gıda ürünlerinde alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e düşürdüklerini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın bu müjdesi gerek ekomistler gerekse de iş dünyası tarafından büyük memnuniyet gördü. İşte piyasanın yeni sisteme yönelik getirdiği o analizler...
Giriş Tarihi: 12.02.2022
17:00 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
17:08
TESK BAŞKANI PALANDÖKEN, TEMEL GIDA MADDELERİNDE KDV İNDİRİMİ KARARINI DEĞERLENDİRDİ: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin kararı olumlu bulduklarını belirterek, "Temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı." ifadelerini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Esnafın uzun süredir temel gıdada KDV indirimi beklediğini belirten Palandöken, "KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. İndirimin fiyatlara yansımasını, temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı. Pazartesi gününden itibaren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. İndirim, esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacaktır. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
KDV indirimiyle Hazinede bir gelir kaybı beklemediklerini ifade eden Palandöken, tersine vergi gelirlerinde artış olacağını savundu.
Palandöken, toptan ve perakende satışlardaki KDV oranının eşitlenmesiyle esnafın üzerindeki vergi yükü düşeceği için kayıt dışılığın da azalacağını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır ancak sadece temel gıdada değil, tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Gıda ürünlerinde KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinden vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1'e düşürülürse enflasyon daha erken geriler."
İŞ DÜNYASINDAN YENİ EKONOMİK PAKETE DESTEK Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye yeni destek paketini açıkladı. 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketi özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimi noktasında kritik öneme sahip. İhracatçı sektörler ve iş dünyası açıklanan yeni ekonomi paketin olumlu olduğunu açıkladı.
Yeni paketle ilgili Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, "
Üretim, istihdam ve ihracatla büyümeyi odak noktasına alan ülkemizin sanayisi için önemli bir paket. İhracatçı sektörlerimizin bel kemiği olan kobilerimizin finansmana kolay erişimi açısından önemli fırsatlar içeriyor. Üretmek isteyen, daha da önemlisi ürettiğini dış pazarlara satarak ülkeye döviz girdisi sağlamak isteyen ihracatçı sektörlerimiz için KDV reformu da büyük önem taşıyor. Bunu da başarabilirsek küresel ekonominin daraldığı bu dönemi en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.