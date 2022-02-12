Yeni ekonomik destek paketi açıklandı! Başkan Erdoğan’dan KDV müjdesi! Piyasadan yeni yol haritasına olumlu tepki

KDV indirimiyle Hazinede bir gelir kaybı beklemediklerini ifade eden Palandöken, tersine vergi gelirlerinde artış olacağını savundu.

Palandöken, toptan ve perakende satışlardaki KDV oranının eşitlenmesiyle esnafın üzerindeki vergi yükü düşeceği için kayıt dışılığın da azalacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır ancak sadece temel gıdada değil, tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Gıda ürünlerinde KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinden vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1'e düşürülürse enflasyon daha erken geriler."