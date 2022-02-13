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Gıdada KDV yüzde 1'e indi! KDV indirimi vatandaşın cebine nasıl yansıyacak?

A Haber
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Giriş: 13.02.2022 15:28
Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV Pazartesi günü yüzde bire düşüyor. Peki bu durum market fiyatlarını nasıl etkiler? Vatandaşa yansıması ne olacak? Fiyatlar düşürülmezse nasıl adım atılacak? Ekonomist İbrahim Derici A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Vatandaşın cebine nasıl yansıyacak?
Vatandaşın cebine nasıl yansıyacak?
Hangi ürünün fiyatı ne kadar olacak?
Hangi ürünün fiyatı ne kadar olacak?
Marketlere indirim uyarısı
Marketlere indirim uyarısı
KDV indirimi rafa nasıl yansıyacak?
KDV indirimi rafa nasıl yansıyacak?
Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi
Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi
KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak?
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