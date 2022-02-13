Gıdada KDV yüzde 1'e indi! KDV indirimi vatandaşın cebine nasıl yansıyacak?

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV Pazartesi günü yüzde bire düşüyor. Peki bu durum market fiyatlarını nasıl etkiler? Vatandaşa yansıması ne olacak? Fiyatlar düşürülmezse nasıl adım atılacak? Ekonomist İbrahim Derici A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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