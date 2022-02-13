Yüzde 1 KDV olan ürünler hangileri? KDV indirimi olan ürünler listesi!
KDV indirimi olan ürünler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Yüzde 1 KDV olan ürünler hangileri sorusuna yanıtaranıyor. Bazı temel ihtiyaç ürünlerine KDV indirimi getirildi. Böylelikle bu temel ihtiyacı maddelerinin fiyatları ucuzlayacak. Peki; yüzde 1 KDV olan ürünler hangileri?
Yüzde 1 KDV olan ürünler hangileri? KDV indirimi olan ürünler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok temel ihtiyaç maddesinin fiyatında KDV değişimine bağlı olarak indirim yapılacak. Marketlerde birço ürünün fiyatının değişmesi bekleniyor.
YÜZDE 1 KDV OLAN ÜRÜNLER!
Sabah gazetesinin haberine göre KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırmak için market fiyatları üzerinden bir hesaplama yapıldı. Bir evde temel ihtiyaç olan ürünler belirlendi.
Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan 15 farklı üründen iki farklı sepet hazırlandı.
EN UCUZDA 32 TL
Bir sepete marketlerin markalılara göre daha ucuza satışa sunduğu ve private label olarak adlandırdığı ürünler eklendi. Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan bu pakette hali hazırda 464.85 TL ödeme yapılıyor. KDV'nin yüzde 8'den 1'e inmesiyle birlikte 432.38 TL'ye düşecek. Böylece bu sepette 32 TL'lik indirim vatandaşın cebine yansıyacak.
736 TL'DEN 684'E İNECEK
Marketlerde markalı ürünlerde çok fazla alternatif bulunduğu için en ucuzun yanı sıra aynı ürünlerin en pahalılarıyla da ayrı bir sepet hazırlandı. Bu sepete de pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymayı ekledik. Sepet toplam yüzde 8 KDV ile 736.35 TL tuttu. Gelecek yüzde 7 indirimle birlikte aynı sepet 684.89 TL oldu. Böylece pahalı sepette de indirim 52 TL'yi buldu.
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- Yüzde 1 KDV olan ürünler hangileri? KDV indirimi olan ürünler listesi!
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