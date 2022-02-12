Temel gıda ürünleri listesi: Gıdada KDV’nin %1 olması ile market fiyatları düşecek mi? İndirim olacak mı?

GIDADA KDV ORANI KAÇ OLDU?

Başkan Erdoğan, gıdada KDV oranı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KDV sistemini sadeleştirme kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Un ve ekmekte zaten uyguluyoruz. Yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. Bu ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip.