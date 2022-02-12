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Temel gıda ürünleri listesi: Gıdada KDV'nin %1 olması ile market fiyatları düşecek mi? İndirim olacak mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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Temel gıda ürünleri listesi: Gıdada KDV’nin %1 olması ile market fiyatları düşecek mi? İndirim olacak mı?

Temel gıda ürünleri listesi, gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin ardından en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İhtiyaç duyulan maddeleri bünyelerinde bulunduran ve tüketildikleri zaman yüksek enerji sağlayan temel gıda ürünleri listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, temel gıda ürünleri listesi nelerdir? Gıdada KDV'nin %1 olması ile market fiyatları düşecek mi? İndirim olacak mı? İşte cevaplar...

Temel gıda ürünleri neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketini duyurdu. Bu gelişmelerin ardıdnan gözler gıda KDV oranına çevrildi. Başkan Erdoğan, gıdada KDV oranında indirim yapıldığını açıkladıktan sonra gözler temel gıda ürünlerine çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, temel gıda ürünleri listesi nelerdir? Gıdada KDV'nin %1 olması ile market fiyatları düşecek mi? İndirim olacak mı? İşte haberin detayları...

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ LİSTESİ

Temel gıda ürünleri listesi şu şekilde:

* Peynir
* Zeytin
* Yumurta
* Çay
* Et
* Süt
* Pirinç
* Sebze ve meyveler
* Bakliyat ürünleri
* Protein ve yağ gibi besinler

GIDADA KDV ORANI KAÇ OLDU?

Başkan Erdoğan, gıdada KDV oranı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KDV sistemini sadeleştirme kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Un ve ekmekte zaten uyguluyoruz. Yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. Bu ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip.

Bu düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık, yani yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz."

MARKET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada "Gıda ürünlerinde Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz'' dedi. Bu gelişmelerin ardından 14 Şubat itibarıyla market fiyatlarında bir indirim yapılması bekleniyor.

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