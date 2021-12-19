Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması! İşçiler için çalışmalar başladı

TAŞERON İŞÇİLER

Kadroya alınmayan taşeron işçilerin durumu nedir?

Çok küçük bir grup var. Türk-İş'in de bu konuda talepleri var. Bunun için bir kanun değişikliği gerekiyor. Örneğin bir işletme var diyelim havaalanında özel işletme almış. Onun işçileri var. Bir de KİT'ler var. Onlara bir çözüm yolu bulmak istiyoruz. Çalışıyoruz. 2022'de inşallah çözeceğiz.

MEVSİMLİK İŞÇİLER

Mevsimlik işçilerin sürekli kadrosuna alınması adımını atacak mısınız?

Ya 40 yıl mevsimlik işçi olmaz ki. Sürekli işçi haklarına sahip kılmamız lazım. Bunun üzerine çalışıyoruz. O konuyu çözmemiz gerekiyor. Çünkü bu biraz da şöyle, bizim mevzuatımızda çok sayıda sonradan eklenmiş çalışma statüsü var. Yenisini ekliyorsunuz eskisi ile çelişiyor. İşte İş ve Borçlar Kanunu'nda yapılacak değişiklik bunları önleyecek.

Ucuz iş gücü tartışmasına ne diyorsunuz?

Türkiye ucuz iş gücü cenneti olsun diyenler, Türkiye'de biz en son asgari ücret düzenlemesinde ucuz değil değerli emek dedik. Emeğin ücretini artırdık. Bu yaklaşımı benimsiyoruz.