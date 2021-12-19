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Emekliye ek zam ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekliye maaş zammı açıklaması: Enflasyon farkını biz vereceğiz

A Haber
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Giriş: 19.12.2021 16:11
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari geçim indirimi (AGİ) ve emekli maaşlarına yönelik zamla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz." dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Aktardı.

Asgari ücret 2022 yüzde %50, 4'lük zamla 4.253 TL oldu. Gözler şimdi emekli maaşlarına yapılacak zamda.

Emekli maaşlarıyla ilgili olarak bütün grupları içine alacak bir düzenleme yapacaklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz." dedi.

AGİ AÇIKLAMASI

Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ile ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin "Asgari ücretli olmayanlar için agi uygulaması devam edecek" açıklamasını yaptı. Kafa karışıklığına son verdi.

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