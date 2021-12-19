19 Aralık 2021, Pazar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari geçim indirimi de yükseliyor!
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik tarihi zamla beraber çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirleniyor. Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi de artıyor. Vergi düzenlemesi sadece asgari ücretle çalışanlar için sıfırlanırken diğer çalışanların tamamı Asgari Geçim İndirimi almaya devam edecek.
Giriş Tarihi: 19.12.2021 07:54
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