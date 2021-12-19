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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari geçim indirimi de yükseliyor!

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik tarihi zamla beraber çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirleniyor. Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi de artıyor. Vergi düzenlemesi sadece asgari ücretle çalışanlar için sıfırlanırken diğer çalışanların tamamı Asgari Geçim İndirimi almaya devam edecek.

Giriş Tarihi: 19.12.2021 07:54
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari geçim indirimi de yükseliyor!

Buna göre asgari ücretteki artışla beraber bu yıl bekâr bir işçi için 268 lira olan asgari geçim indirimi yılbaşından itibaren 403.4 lira olacak. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 483,2 liraya, evli çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 544.9 liraya, evli eşi çalışmayan 2 çocukluda 402 liradan 606,1 liraya, evli eşi çalışmayan 3,4,5 çocukluda da 686 liraya çıkıyor. Evli eşi çalışan ve bir çocukluda 308 liradan 463,6 liraya, evli eşi çalışan 2 çocukluda 348 liradan 523,8 liraya, evli eşi çalışanda 3 çocukluda 402 liradan 605 liraya, 4 çocukluda 429 liradan 645,8 liraya, 5 çocuklu 456 liradan 686,4 liraya yükseliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari geçim indirimi de yükseliyor!

AGİ YOLUYLU İADE EDİLECEK

Ücretlilerden vergi kesintisi yapılmayan, bu nedenle kazancını yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde AGİ, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştiriliyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari geçim indirimi de yükseliyor!

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil ediliyor. AGİ' den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Gelecek yılın ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari geçim indirimi de yükseliyor!

Meclis Genel Kurulu'na sunulan vergi düzenlemesi ile sadece asgari ücretle çalışanların kazançlarının vergi dışı bırakılması öngörülürken AGİ de devam edecek. Gelir Vergisi Kanunu'nun AGİ'ye ilişkin 32'inci maddesi korunurken, beşinci fıkrada değişikliğe gidildi. Böylece gelir vergisi istisnasından sadece asgari ücretle çalışanlar yararlanabilecek. Brüt ücreti gelecek yıl 5004 liranın üzerinde olanlar gelir vergisi istisnası kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle de vergilerin bir bölümü mevcut uygulamadı gibi AGİ yoluyla iade edilecek.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari geçim indirimi de yükseliyor!

BEŞ ÇOCUKLUDA 230 LİRA ARTTI

Asgari geçim indirimi bekar çalışanda 135,4 lira artışla 403,4 liraya, evli eşi çalışmayan; 1 çocukluda 162,2 lira artışla 483,2 liraya, 2 çocukluda 203,1 lira artışla 605,1 liraya, 3,4,5 çocuklu da 230 lira artışla 686 liraya ulaştı. Evli eşi çalışan çocuksuzda 135,4 lira artışla 403,4 liraya, 1 çocukluda 155,6 lira artışla 463,6 liraya ulaştı. Yine eşi çalışan 2 çocukluda 175,8 lira artışla 523,8 liraya, 3 çocukluda 203,1 lira artışla 605,1 liraya, 4 çocukluda 216,8 lira artışla 645,8 liraya, 5 çocukluda da 130,4 lira artışla 686,4 liraya yükseldi.