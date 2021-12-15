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Haberler Galeri Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?

Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaklaşık 4 yıldır gündeme gelen 3600 ek gösterge konusu çözüme kavuşuyor. Kimleri kapsayacağı merak edilen 3600 ek gösterge ile ilgili son durumu merak eden memurlar, konu hakkında resmi açıklamalara yakından takip etmeye başladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 10:09
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Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 4 yıldır gündemde olan 3600 ek gösterge ile ilgili resmi açıklamaların gelmesiyle birlikte gözler ek göstergenin çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 3600 ek gösterge önümüzdeki sene içerisinde netliğe kavuşacak. Ek göstergenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği henüz bilinmese de, önümüzdeki günlerde komisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. 3600 ek göstergenin 2022 yılının ilk yarısı bitmeden çıkması bekleniyor.

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Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge yürürlüğe girdiğinde 2 milyona yakın memur ve emeklisi bu haktan yararlanacak. Son yapılan açıklamada, 3600 ek göstergenin öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacağı açıklanmıştı. Bu kapsamın genişletilmesi ve tüm memurları kapsaması da gündemde.

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Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR ARTACAK MI?

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti olan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 (943 lira) artarak 4 bin 270 liradan 5 bin 213 liraya yükselecek.

Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise 4 bin 150 liradan yüzde 25.6 (1.063 lira) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

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Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?

30 yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 lira ikramiye alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 liraya çıkacak.