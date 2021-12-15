Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge yürürlüğe girdiğinde 2 milyona yakın memur ve emeklisi bu haktan yararlanacak. Son yapılan açıklamada, 3600 ek göstergenin öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacağı açıklanmıştı. Bu kapsamın genişletilmesi ve tüm memurları kapsaması da gündemde.