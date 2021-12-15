HaberlerGaleriSon durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?
Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaklaşık 4 yıldır gündeme gelen 3600 ek gösterge konusu çözüme kavuşuyor. Kimleri kapsayacağı merak edilen 3600 ek gösterge ile ilgili son durumu merak eden memurlar, konu hakkında resmi açıklamalara yakından takip etmeye başladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı? İşte cevaplar...