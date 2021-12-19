Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret 2022 tablosu! Kim ne kadar alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret 2022 tablosu! Asgari ücretlileri sevindiren açıklama geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından yapılmış ve net asgari ücret 4.253 lira olmuştu. AGİ ile birlikte hesaplama yapıldığında ortaya çıkan kafa karışıklığını gidermek için bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayanın 2022 asgari ücret tablosunu derledik. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni yılda kim ne kadar alacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!