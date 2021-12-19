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Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret 2022 tablosu! Kim ne kadar alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret 2022 tablosu! Asgari ücretlileri sevindiren açıklama geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından yapılmış ve net asgari ücret 4.253 lira olmuştu. AGİ ile birlikte hesaplama yapıldığında ortaya çıkan kafa karışıklığını gidermek için bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayanın 2022 asgari ücret tablosunu derledik. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni yılda kim ne kadar alacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 19.12.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 12:14
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Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret 2022 tablosu! Kim ne kadar alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret tablosu 2022 yılı için merak edilen konuların başında geliyor. Yeni yılda asgari ücretin net 4.253 TL olmasının ardından, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile hesaplamalar yapılmaya başlandı. AGİ'nin gelecek yıl asgari ücretten kaldırılıp kaldırılmadığı hakkında kafa karışıklığı sürüyor. Meclis'e gelen torba yasaya göre; asgari ücretten fazla maaş alanların durumu için de düzenleme yapıldı. Peki; 2022 asgari ücret tablosuna göre; bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayanlar kaç lira maaş alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

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Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret 2022 tablosu! Kim ne kadar alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

ASGARİ ÜCRET NET 4.253 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Öte yandan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

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Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret 2022 tablosu! Kim ne kadar alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlardan vergi kesintisi devam edecek. Bu durumda olanlardan kesilen gelir vergisinin bir kısmı mevcutta olduğu gibi AGİ yoluyla iade edilecek.

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Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret 2022 tablosu! Kim ne kadar alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Ödedikleri vergi dolayısıyla net ücreti 4 bin 253 liranın altına düşenlere ise ilave AGİ verilecek. Böylece çalışanların net ücretinin 4 bin 253 liranın altına düşmeyecek.

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Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan asgari ücret 2022 tablosu! Kim ne kadar alacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Bu arada, gelir vergisi muafiyetini suiistimal edenlere yönelik de tedbir getiriliyor. Buna göre; asgari ücretli olarak çalışılmadığı veya asgari ücretin üzerinde maaş alındığı hâlde, istisnadan yararlanıldığının tespiti durumunda, istisna sebebiyle ödenmeyen vergiler, cezası ve gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek.