İşçiler dikkat! Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022’de AGİ kalktı mı, yok mu? AGİ kimlere verilecek?

Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kalktı mı? AGİ kimlere verilecek sorusuna milyonlarca işçi yanıt arıyor. İşçilerin yeni yılda ne kadar para kazanacağı belli oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; 2022 yılındaki asgari ücretin 4.253 TL olacağını belirtti. Ancak gelir ve damga vergisindeki istisnai durum nedeniyle asgari ücretlilerin AGİ alıp alamayacağı merak ediliyor. Cuma günü Meclis'e sunulan torba kanun teklifiyle asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve asgari ücretten yüksek ücret alanlara ilişkin uygulamanın detayları ortaya çıkmıştı. Peki; asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022'de AGİ kalktı mı? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:39Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 09:40