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İşçiler dikkat! Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022’de AGİ kalktı mı, yok mu? AGİ kimlere verilecek?

Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022 AGİ kalktı mı? AGİ kimlere verilecek sorusuna milyonlarca işçi yanıt arıyor. İşçilerin yeni yılda ne kadar para kazanacağı belli oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; 2022 yılındaki asgari ücretin 4.253 TL olacağını belirtti. Ancak gelir ve damga vergisindeki istisnai durum nedeniyle asgari ücretlilerin AGİ alıp alamayacağı merak ediliyor. Cuma günü Meclis'e sunulan torba kanun teklifiyle asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve asgari ücretten yüksek ücret alanlara ilişkin uygulamanın detayları ortaya çıkmıştı. Peki; asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022'de AGİ kalktı mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 09:40
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İşçiler dikkat! Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022’de AGİ kalktı mı, yok mu? AGİ kimlere verilecek?

AGİ kalktı mı? Asgari ücrette AGİ yok mu? 2022'de AGİ kimlere verilecek? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, vergi kesintisinin geri ödenmesiyle alınan bir para türüydü. Çalışanların medeni durumlarına göre ödenen AGİ ile çalışanların gelirlerinde artış yaşanıyor. Ancak, 2022 yılı için yapılan asgari ücret uygulamasında vergilendirmede değişikliğe gidildi. Buna göre; asgari ücretin vergi dışı bırakılması için öneri Meclis'e getirilmişti. Peki, asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022'DE AGİ kalktı mı? AGİ kimlere verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçiler dikkat! Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022’de AGİ kalktı mı, yok mu? AGİ kimlere verilecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166 lira 80 kuruş olarak tespitine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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İşçiler dikkat! Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022’de AGİ kalktı mı, yok mu? AGİ kimlere verilecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Tebliği'nde 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 16 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

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İşçiler dikkat! Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022’de AGİ kalktı mı, yok mu? AGİ kimlere verilecek?

Komisyonun yaptığı dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücretin tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin de 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166 lira 80 kuruş olarak tespitine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

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İşçiler dikkat! Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022’de AGİ kalktı mı, yok mu? AGİ kimlere verilecek?

Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, "Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.