İşçiler dikkat! Asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022’de AGİ kalktı mı, yok mu? AGİ kimlere verilecek?

AGİ kalktı mı? Asgari ücrette AGİ yok mu? 2022'de AGİ kimlere verilecek? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, vergi kesintisinin geri ödenmesiyle alınan bir para türüydü. Çalışanların medeni durumlarına göre ödenen AGİ ile çalışanların gelirlerinde artış yaşanıyor. Ancak, 2022 yılı için yapılan asgari ücret uygulamasında vergilendirmede değişikliğe gidildi. Buna göre; asgari ücretin vergi dışı bırakılması için öneri Meclis'e getirilmişti. Peki, asgari ücrette AGİ kalktı mı? 2022'DE AGİ kalktı mı? AGİ kimlere verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtları!