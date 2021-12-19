TOGG’u ABD'ye Turkish Cargo taşıyacak! Tüm gözler orada olacak
Son dakika haberine göre: Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden bir tanesi olarak bilinen CES 2022, 5-8 Ocak 2022'de Las Vegas'ta gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte yer alacak yerli otomobil TOGG’u Turkish Cargo taşıyacak.
Yerli otomobil TOGG, 5-8 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek CES 2022 etkinliğinde yer alacak. TOGG'u bu etkinliğe Turkish Cargo'nun götüreceği bildirildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya sahnesine çıkacağımız CES 2022'ye Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Turkish Cargo ile gidiyoruz. Siz de TOGG'u uğurlamak için uçuş günü gerçekleştireceğimiz dijital konvoya katılabilir, uçağınızı kişiselleştirerek destek mesajınızı iletebilirsiniz" denildi.
TOGG TURKISH CARGO UÇAĞINA YÜKLENECEK
Fuarda sergilenecek olan yerli otomobil TOGG 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da ABD'ye götürülmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek.
Dünya sahnesine çıkacağımız CES 2022'ye Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Turkish Cargo ile gidiyoruz.— Togg (@TOGG2022) December 19, 2021
Siz de #Togg'u uğurlamak için uçuş günü gerçekleştireceğimiz dijital konvoya katılabilir, uçağınızı kişiselleştirerek destek mesajınızı iletebilirsiniz.https://t.co/gn2ya8RTtD pic.twitter.com/V8ajsFYKgr
21 ARALIK'TA TAŞINACAK
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , "TOGG'u Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına "Gururla Taşıyoruz" 21 Aralık'ta, saat 18:30'da, Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de http://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz" denildi.
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