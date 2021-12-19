Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emekliye ikramiye yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilere her yıl bayram öncesi ikramiye veriliyor. Merak edilen bir diğer konu ise yılbaşı öncesi emeklilere maaş ikramiyesi verilip verilmeyeceği oldu. İşte, emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emekliye ikramiye yatacak mı?

EMEKLİLERE YILDA İKİ KEZ İKRAMİYE VERİLİYOR

Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor.