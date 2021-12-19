Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emekliye ikramiye yatacak mı?
Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli 2022 emekli yılbaşı ikramiyesi ile ilgili araştırmalara başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere ikramiye veriliyor. Milyonlarca emekli yılbaşındanda ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İşte, emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emekliye ikramiye yatacak mı?
Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emekliye ikramiye yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilere her yıl bayram öncesi ikramiye veriliyor. Merak edilen bir diğer konu ise yılbaşı öncesi emeklilere maaş ikramiyesi verilip verilmeyeceği oldu. İşte, emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emekliye ikramiye yatacak mı?
EMEKLİLERE YILDA İKİ KEZ İKRAMİYE VERİLİYOR
Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor.
YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
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- Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emekliye ikramiye yatacak mı?
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