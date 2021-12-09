3600 ek gösterge son durum: 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak?

3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklileri için sevindiren haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceğini bildirdi. Bununla beraber memur maaşları ek zam oranı ile artış kaydedecek. İşte, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak?

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.