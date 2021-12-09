3600 ek gösterge son durum: 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak?
3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur maaşları için sevindiren haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu. Buna göre memurlara sosyal refah düzenlemesi ile ek zam yapılacak. Bakanlık ayrıca 3600 ek gösterge meselesinin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini açıkladı. İşte, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak?
3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklileri için sevindiren haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceğini bildirdi. Bununla beraber memur maaşları ek zam oranı ile artış kaydedecek. İşte, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak?
3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI
"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.
MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ
Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.
EK PROTOKOL İLE EK ZAM GELİYOR
Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.
Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.
Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."
MEMUR MAAŞLARI EK ZAM İLE ARTACAK!
Toplu sözleşme ile Ocak'ta yüzde 5+enflasyon farkı alacak olan milyonlarca memur için ek protokol yapılacak. Enflasyondaki artış göz önüne alınarak ilave bir oran belirlenecek ve maaşlarda seyyanen artışa gidilecek. Yapılacak artışın 15 Ocak'ta yatırılacak zamlı maaşlara eklenmesi bekleniyor.
Yaklaşık 4 milyon memur için Ocak'ta seyyanen zam imkanı doğdu. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada doktorlar için yapılan seyyanen artışın diğer sağlık çalışanları ve tüm kamu personeli için genişleyeceği duyuruldu. Böylece tüm memurlar için toplu sözleşme zammının dışında yeni bir artış daha yapılması gündeme geldi. Yeni artış yapılacak ek protokolle gerçekleşecek ve enflasyondaki artış göz önüne alınarak belirlenecek. Bu artış seyyanen olarak memurların zamlı maaşlarına eklenecek.
GÜNCELLEME YAPILACAK
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i ziyareti sırasında gündeme gelen seyyanen zam konusunda bir mutabakata varıldığı da duyuruldu. Böylece Ocak ayında yapılacak yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı da verilecek. Ayrıca bunun üzerinde bir refah payı olarak seyyanen ödeme de yapılacak. Söz konusu artışın detayları ise Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında verildi.
Açıklamada "Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.
KAÇ LİRA YATIRILACAK?
Söz konusu zam için sendika ile bakanlık yetkilileri çalışma yapacak. Ancak yapılan açıklamalarda zam oranı ile ilgili ipuçları da verilmiş oldu. Buna göre memurlar Ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacaklar. Ancak bu zam oranına enflasyon farkı da eklenecek. Haziran ile Aralık ayında oluşan 6 aylık enflasyon Temmuz'daki yüzde 3'lük zammı geçtiği takdirde bu da maaşlara yansıtılacak. 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 çıktı. Buna göre enflasyon farkı 7.48 oldu. Aralık verisiyle bu oranın yüzde 11'in üzerine çıkması ve toplamda memurlara yapılacak zam ve farkın yüzde 16'yı geçmesi bekleniyor. Ancak bu görüşmeyle birlikte yüzde 16'yı bulacak toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammının üzerinde bir refah payı da verilecek bu refah payı seyyanen olacak. Dolayısı hem hedef enflasyon hem de gerçekleşen enflasyonun üzerinde yeni bir zam gündeme gelecek.
ÖRNEK HESAP
Örneğin yıl sonu enflasyonu yüzde 24 çıktığında memurların zammı yüzde 5 +11.33'lük bir enflasyon farkı ile yüzde yüzde16,33'ü bulacak. Ancak bu yıllık enflasyonun altında kalacağından aradaki fark da seyyanen olarak ek protokol ile ödenebilecek. Burada doktorlarda olduğu gibi seyyanen bir miktar belirlenebileceği gibi bu şekilde oransal bir refah payı da belirlenebilecek.
ENFLASYON FARKLI İLE EMEKLİ MAAŞLARI DA ARTACAK!
Söz konusu ek protokolden emekli memurların da yararlanması bekleniyor. Toplu sözleşme hem çalışan memurlar hem de emekli memurlar için geçerli oluyor. Belirlenen zam oranları memurlarla birlikte emekliler için de uygulanıyor. Emekliler de diğer memurlar gibi toplu sözleşme zammı ve ek olarak enflasyon farkı alıyor.
BAŞKANDAN MÜJDE
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da söz konusu artış konusunda bakanlık ile mutabık kaldıklarını söyledi. Toplu sözleşmenin ardından ekonomideki hareketlilikten kaynaklı olarak kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü belirten Yalçın, "Onun için bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi sayın bakanla paylaştık. Bunun için de ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapma konusunda da bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun üzerine bir an önce asgari ücret tartışmasından sonra kamu görevlilerine bir ek protokolle, alım gücü düşüklüğünü gidermeye yönelik bir çalışma için bakanlıkta bir araya gelmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
Kamu görevlilerinin maaşlarına ilişkin düzenleme konusunda somut bir rakamın gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Yalçın, "Beraber bir araya gelip çalışıldığında konuşulabilecek. Bunun alternatiflerini de biz kamuoyu önünde de paylaştık; ama bunu komisyon olarak bir araya gelip taraflar olarak belirleyeceğiz" dedi. Yalçın, prensip olarak bakanlıkla anlaştıklarını belirterek, memur maaşlarına yapılacak ek protokol düzenlemesinin 15 Ocak'ta hesaplara yatacak maaş zamlarından önce sonuçlandırmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.
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