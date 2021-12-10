Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan stokçuluk yapan otomobil firmasına ceza! Üst sınırdan...
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdiğini bildirdi.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği aktarıldı.
"Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdiği bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ
AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz" açıklamasının ardından düğmeye bastı. Bugün TBMM'ye sunulması beklenen düzenleme bu ay içerisinde yasalaşacak.
Düzenleme kapsamında, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasında verilecek cezanın üst sınırı artırılacak.
AK Partili kaynakları marketlere satış sınırı konulmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olmadığına, stok mallara el konulmasına ilişkin düzenlemenin ise mevcut yasada zaten yer aldığına dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞ VE YAPTIRIMA İŞARET ETMİŞTİ
Bilindiği gibi yasal düzenleme ile stokçuların üzerine ciddi manada gideceklerini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz' demişti.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler.
HEM EL KOYACAK HEM CEZA UYGULAYACAĞIZ
Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler.
Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu da bilmelerini istiyorum. Yeni ekonomik düzenin en önemli adımlarından bir tanesi de bu olacak. Çalışsın, kazansın. Şu anda Türkiye, imkanlarıyla buna çok büyük fırsatlar veren bir ülke. Niye helalinden çalışmıyorsun arkadaş? Niye haram yollara başvuruyorsun? Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz."
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