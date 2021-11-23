Son dakika: Doları bahane ederek sıvı yağ ve şeker stokluyorlar! Fabrikalar vatandaşın cebine göz dikti
Son dakika haberleri... Dolar kurundaki hareketliliği fırsat bilen stokçular bir kez daha ortaya çıktı. Küp şeker ve sıvı yağ fabrikalar piyasaya ürün vermeyi kesti. Nedeni ise zamlı tarifeye geçerek fiyatları artırmak. Esnaf ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterirken, fabrika depolarındaki stok durumlarının kontrol edilmesi isteniyor.
Döviz kurundaki hareketlilik sonrası stokçular yeniden harekete geçti. Piyasadaki birçok markette küp şeker, ve sıvı yağ bulunmuyor. Esnaf durumun sevkiyat yapan firmalardan kaynaklandığını, kendilerine ürün verilmediğini belirtiyor. Firmalar ürün göndermeyerek fiyatları artırmak ve zamlı tarifeden satış yapmak istiyor. A Haber'e konuşan bir market işletmecisi firmaları arayarak şeker ve yağ talebinde bulunurken olumsuz yanıt aldı. Kayda geçen konuşmada gerekçe ise zam olarak gösterildi. Esnaf denetimlerin artmasını istiyor.
ŞEKER VE SIVI YAĞDA STOKÇULUK!
Vatandaşlar son günlerde marketlerde sık sık, 'Sıvı yağ ve şeker yok' sözleri ile karşılaşıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar esnaftan şikayetçi. Ancak esnaf ise durumun üretici fabrikaların stokçuluk yapmasından kaynaklandığını ifade ediyor.
DOLAR KURUNDAKİ HAREKETLİLİĞİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYORLAR
Son günlerde kurda yaşanan hareketlenmeyi fırsata çevirmek isteyen fabrikalar piyasaya sıvı yağ ve şeker vermiyor. Ürünlerin tükenmesi ile talebi artıran firmalar zamlı tarifelerle ürünleri tekrar sahaya sürmeyi hedefliyor.
"YENİ FİYATLAR BELİRLENMEDİ"
A Haber yayınında mal aldığı yetkiliyi arayan esnafa verilen yanıtlar dikkat çekti. Şeker ve sıvı yağda yeni fiyatların belirlenmediğini ifade eden sevkiyatçılar, piyasaya ürünlerin yeni fiyatlarının belirlenmesi sonrası verileceğini söyledi. Açıklamalardan üretimde bir sorun olmadığı ancak stok yaparak fiyatların yükseltilmeye çalışıldığı anlaşılıyor.
ESNAF VE VATANDAŞ DENETİMLERİN ARTMASINI İSTİYOR
Esnaf ve vatandaş fabrikaların sıvı yağ ve şekerdeki stokçuluğuna karşı devletin denetimlerinin artırılmasını istiyor. Fabrikaların depolarındaki ürünlerin tespit edilmesi ve sahaya ürün gönderiminin hızlandırılması isteniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN, 'TEPELERİNE BİNECEĞİZ' DEMİŞTİ
Fırsatçılara tepki gösteren Başkan Erdoğan, ''Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacağız, hepsinin de tepesine tepesine bineceğiz. '' ifadelerini kullanmıştı.
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