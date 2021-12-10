Süt fiyatları ne kadar oldu? BİM, A101, ŞOK süt fiyatları kaç TL? Bir paket süt ne kadar?

HANGİ TÜR SÜT TERCİH EDİLMELİ?

Sütleri 3 gruba ayırıyoruz. Birinci grup sokakta satılan işlenmemiş sütler, ikincisi pastörize sütler, üçüncü grup ise UHT yani uzun ömürlü sütlerdir.

Sokakta satılan işlenmemiş sütler ulaşmak kolay olmayabiliyor. Fakat bu tür sütlerde mikrop gelişmesi daha kolay oluyor. Hatta bazen satıcılar sütlere su katabiliyor veya sütün dayanıklığını arttırmak için yabancı kimyasal maddeler koyabiliyorlar.

Pastörize sütlerde ise süt 72-75 dereceye kadar ısıtılıp soğutulur. Bu sayede zararlı birçok mikrop ölmüş olur.

UHT yani uzun ömürlü sütlere gelirsek sütlerde pastorizasyon ve sütün yağ dağılımını engellemek için homojenizasyon uygulanıyor. Uygulanan bu işlem 135 ve150 derece arasında yapılıyor. Bu kadar yüksek ısıya maruz kalmak sütün kendi proteinlerini de kaybetmesine sebep oluyor.