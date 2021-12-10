Süt fiyatları ne kadar oldu? BİM, A101, ŞOK süt fiyatları kaç TL? Bir paket süt ne kadar?
Süt fiyatları ne kadar? BİM, A101, ŞOK süt fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Bir paket sütün ne kadar olduğu merak edilen konuların başında geliyor. Döviz kurlarındaki yükselişle birlikte süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında da artış yaşandığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta çiğ süte Ulusal Süt Konseyi tarafından zam yapılmış, böylece sütün litre fiyatı 3.20 TL’den 4.70 TL’ye yükselmişti. Marketlerde süt fiyatlarında da artış yaşandığı görülüyor. Peki; BİM, A101, ŞOK süt fiyatları ne kadar oldu?
BİM, A101, ŞOK süt fiyatları ne kadar? Süt fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. Bir paket sütün kaç lira olduğu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Döviz kurlarındaki yükseliş süt fiyatlarını da etkiliyor. Çiğ süte yapılan zammın ardından paket süt fiyatlarında da yükseliş göze çarpıyor.
A101 SÜT FİYATLARI
Birşah Süt Yağlı 1 L 5,25 TL
ŞOK SÜT FİYATLARI
Mis Uht Süt Yağlı 1 Lt 5,25 TL
Mis Uht Süt Yarım Yağlı 1 Lt 4,90 TL
Mis Süt Uht Yağsız 1 Lt 5,75 TL
HANGİ TÜR SÜT TERCİH EDİLMELİ?
Sütleri 3 gruba ayırıyoruz. Birinci grup sokakta satılan işlenmemiş sütler, ikincisi pastörize sütler, üçüncü grup ise UHT yani uzun ömürlü sütlerdir.
Sokakta satılan işlenmemiş sütler ulaşmak kolay olmayabiliyor. Fakat bu tür sütlerde mikrop gelişmesi daha kolay oluyor. Hatta bazen satıcılar sütlere su katabiliyor veya sütün dayanıklığını arttırmak için yabancı kimyasal maddeler koyabiliyorlar.
Pastörize sütlerde ise süt 72-75 dereceye kadar ısıtılıp soğutulur. Bu sayede zararlı birçok mikrop ölmüş olur.
UHT yani uzun ömürlü sütlere gelirsek sütlerde pastorizasyon ve sütün yağ dağılımını engellemek için homojenizasyon uygulanıyor. Uygulanan bu işlem 135 ve150 derece arasında yapılıyor. Bu kadar yüksek ısıya maruz kalmak sütün kendi proteinlerini de kaybetmesine sebep oluyor.
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- Süt fiyatları ne kadar oldu? BİM, A101, ŞOK süt fiyatları kaç TL? Bir paket süt ne kadar?
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