Şeker fiyatını yükseltenler stokçular! Şeker depoları ağzına kadar dolu
Son günlerde bazı zincir marketlerde tüketicilerin şekere ulaşmakta zorluk çekmesinin arkasından da stokçular çıktı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin ziraat odaları ve pancar kooperatifleri, ülkede şeker üretiminde sıkıntının olmadığını belirtirken, "Depolar ağzına kadar dolu. Bolluk var hatta dışarıya bile satıyoruz. Şekerde, aracılar ve stokçular kazanıyor" açıklamasında bulundu.
Türkiye'de şeker kıtlığının olduğunu iddia edenleri yalanlayan tarımsal veriler ve görüntüler ortaya çıktı. Çiftçiler şeker pancarı üretiminde kendi kotalarını doldururken, şeker üretimi yapan fabrikalar ise tam kapasite çalışıyor. Rakamlar, son 5 yılda şeker pancarının her yıl artışa geçtiğini, pandemiye rağmen üretimde rekor kırdığını gözler önüne seriyor
19 YILDIR İTHALAT YAPILMIYOR
2015 yılında 16 milyon ton şeker pancarı üretilirken, 2020 yılındaki üretim; 23 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin yaklaşık şeker ihtiyacı 2 milyon 700 bin tonken, son bir yılda 3 milyon tonu aşkın şeker üretimi yapılarak fazlası ihraç edildi. Yurt içi şekerin tamamı yerli ve milli pancar şekeri üretimiyle karşılanırken, 2002'den bu yana yurt içi tüketime yönelik ithalat yapılmadı.
PANDEMİYE RAĞMEN ARTIŞ YAŞANDI
2015'de 16 milyon ton olan şeker pancarı üretimi, 2016'da 19 milyon 593, 2017'de 21 milyon 149, 2018'de 17 milyon 436, 2019'da 18 milyon, 2020'de 23 milyon 23 milyon olarak kayıtlara geçti. Üretilen şekerde ise 2015 yılında 1 milyon 976 bin ton, 2016'da 2 milyon 559 bin, 2017'de 2 milyon 770 bin, 2018'de 2 milyon 773 bin, 2019'da 2 milyon 536 bin, 2020'de ise 3 milyon 69 bin ton şeker üretimi gerçekleşti.
Van Erciş Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Faruk Ünal: "Üreticiler kotalarını tamamlıyor. Bu sene iklimden dolayı hafif bir gerileme oldu ancak o da bölgesel bazda kaldı. Mesela bizim bölgemiz açısından baktığımızda burada pancar üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 30 artış sağlandı. Şeker fiyatına son günlerde gelen zam tamamen birilerinin piyasayı manipüle etmelerinden kaynaklı. Kesinlikle üreticinin dışında gelişen bir durum. Şu anda şeker pancarı üretimi ile ilgili bir sıkıntımız yok, fabrikalar çalışıyor. Tamamen aracılardan kaynaklı sorunlar bunlar, tedarikçilerde ve zincirlerde bir sıkıntı var."
DEPOLAR DOLU
Bursa Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş: "Bizim ülkemizde şeker sıkıntısı yok. Türkiye'de şeker pancarı üretimi fazlalığı vardı. Depolar ağzına kadar dolu. Bolluk var hatta dışarıya bile satıyoruz. Üretici pancarı 42 kuruşa satıyor. Bizim binbir emekle ürettiğimiz pancarın çuvalının fabrikalardan çıkışı 265 lira olarak fiyatlara yansıyor. Şeker fiyatını, marketler uçuruyorlar."
Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan: "Eğer 'şeker pahalı' diyorsak üreticinin şeker pancarını da pahalı satması gerekir ancak biz şeker pancarını maliyetine veriyoruz. Şeker pancarının tonu 420 TL. Bu sene pancar sıkıntımız yok. Üreticimiz pancarı üretmeye devam ediyor."
Konya Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kar: "Pancar üretiminde hiçbir sıkıntı yok. Her yıl bir milyon tondan fazla pancar üretiyoruz. Mevsimsel durumlardan dolayı hafif bir gerileme oldu ancak şeker pancarında hiçbir düşüş yok. Herkes kotasına göre dolduruyor. Piyasaya 'az şeker giriyor' gibi durum asla olamaz."
TÜRKİYE PANCAR VE ŞEKER ÜRETİM MİKTARLARI
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