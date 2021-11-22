250 bin gence kamuda iş fırsatı doğacak! 3600 ek göstergeyi bekliyorlar





MEMURSEN: TÜM ÇALIŞANLARI KAPSAMALI

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge sürecinin tüm kamu görevlilerini kapsaması için çalıştıklarını söyledi. Yalçın, "3600 ek gösterge dört meslek grubu üzerinden ifade edilmiş, biz dedik ki bu doğru değil, evet hakkıdır, fakat tamamına ilişkin bir çerçeve olmalıdır. Çünkü ek gösterge sistematiği merdiven basamağı gibi. Birinde oynama yaptığınızda onu da yukarı doğru almanız, sistem kurmanız lazım. Onun için tüm kamuyu kapsamalı. Bir yıl içinde 3600 ek gösterge ve ek göstergeler yetkili konfederasyon ile birlikte tamamlanacak, hayata geçirilecek" diye konuştu.

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