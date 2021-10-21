3600 ek gösterge kapsamı genişliyor! Kimin maaşı kaç lira artacak? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları...

Milyonlarca vatandaşın gözü 3600 ek göstergede. Peki 3600 ek gösterge kapsamı nasıl genişleyecek? Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü emekli maaşları ne kadar olacak? Kimin maaşı kaç lira artacak? İkramiyeler nasıl değişecek? Sözleşmeli personeller kadroya geçirilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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