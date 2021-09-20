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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Hal yasası gündemde

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Hal yasası gündemde

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.

1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri de rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin de teker teker yasalaşması bekleniyor. Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı.

HAL YASASI GÜNDEMDE
AK Parti kaynakları, "Adımlar atılmaya başlandı, bunun meyvesini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Özellikle spekülasyon çok fazla. Dolar artıyor diye fiyatlar artıyor, dolar inince fiyatlar düşmüyor.

Bu fiyat spekülatörlerine izin verilmeyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı herhangi bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışına gitmesi, serbest piyasa ekonomisi ile açıklanamaz.

Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulamaz. Bu önlemek için devletin bütün kurumları çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu. Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.

Uzmanlardan fahiş fiyata tavsiyeler UZMANLARDAN FAHİŞ FİYATA TAVSİYELER
Fahiş fiyatlarla ilgili flaş açıklama FAHİŞ FİYATLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için ne yapılmalı? MARKETLERDEKİ FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALI?
Marketlerde fahiş fiyat denetimi MARKETLERDE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ
İşte hal işte market! Fark kimin cebine giriyor? İŞTE HAL İŞTE MARKET! FARK KİMİN CEBİNE GİRİYOR?
Toptancı hallerinde fahiş fiyat denetimi başladı TOPTANCI HALLERİNDE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ BAŞLADI
Fahiş fiyatlara çözüm yolda FAHİŞ FİYATLARA ÇÖZÜM YOLDA

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