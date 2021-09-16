Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için ne yapılmalı? Uzman isim A Haber’de yorumladı

''Marketleri yaygınlaştırsın devletimiz, bu sorunlar azalır. Meydanı boş buldukça bu işi yapıyorlar. Fırsatçılar işlerini iyi yapıyorlar. Dürüst insanlar, fırsatçılardan daha fazla çalışmazsa bu işi düzeltemeyiz. Birisi yüzde 30 yapıyor, bir diğeri yüzde 130 zam yapıyor. Fırsatçılar içeriden dışarıdan ekonomi nasıl çöker? diye çalışıyor. Evet zam geldi ama yüzde 30, yüzde 40. Onlar zammı yüzde 130, yüzde 140 olarak yansıttı. Girdileri ülke olarak üretmek zorundayız. Bu bizim eksiğimiz.

Biz şu anda hububatta çok büyük bir üretim elde ettik. Hububattan bir dönümde 200 veya 250 kilo aldığınız zaman masrafı kurtarır. Biz Marmara'da bir dönümde 650 kilo hububat aldık. Bu nedir biliyor musunuz? İşimizi iyi takip ettik, kontrol ettik. Böyle yaparsak diğer adamlara fırsat vermeyiz.