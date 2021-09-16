Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için ne yapılmalı? Uzman isim A Haber'de yorumladı
Marketlerde fahiş fiyatların önüne geçmek için ekipler denetimlerini sürdürüyor. Peki, fahiş fiyatlara karşı çözüm ne olacak? Tanzim marketler yeniden açılacak mı? A Haber ekranlarına konuk olan İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, marketlerin fahiş fiyat oyununa karşı alınabilecek önlemleri anlattı.
Yaklaşık 3 yıl evvel hayatımıza giren tanzim marketler, yeniden gündeme geldi. Zira marketlerin fahiş fiyat oyunu vatandaşları canından bezdirdi. Hâl böyle olunca denetimlerle birlikte yeni çözüm modelleri de konuşulmaya başlandı.
''Marketleri yaygınlaştırsın devletimiz, bu sorunlar azalır. Meydanı boş buldukça bu işi yapıyorlar. Fırsatçılar işlerini iyi yapıyorlar. Dürüst insanlar, fırsatçılardan daha fazla çalışmazsa bu işi düzeltemeyiz. Birisi yüzde 30 yapıyor, bir diğeri yüzde 130 zam yapıyor. Fırsatçılar içeriden dışarıdan ekonomi nasıl çöker? diye çalışıyor. Evet zam geldi ama yüzde 30, yüzde 40. Onlar zammı yüzde 130, yüzde 140 olarak yansıttı. Girdileri ülke olarak üretmek zorundayız. Bu bizim eksiğimiz.
Biz şu anda hububatta çok büyük bir üretim elde ettik. Hububattan bir dönümde 200 veya 250 kilo aldığınız zaman masrafı kurtarır. Biz Marmara'da bir dönümde 650 kilo hububat aldık. Bu nedir biliyor musunuz? İşimizi iyi takip ettik, kontrol ettik. Böyle yaparsak diğer adamlara fırsat vermeyiz.
ÜRETİMDEN SOFRAYA GELENE KADAR FİYAT ARTIŞI
Üretici yıllardan beri bu işi samimiyetle yapıyor ve üç beş kuruş kazandığı zaman 'bereket versin' diyor. Aracıyı da aradan kaldıramayız, zaten kaldırırsak bu işi daha vahim hale getirir. Gelelim hale, bizim hâlâ hal yasamız tam anlamıyla devreye girmemiştir. Semt pazarlarında belediyeler herkesten para alıyor. Eğer bu satış yerleri, tanzim yerleri veya kooperatifler kurulup veya marketlerle anlaşılıp o reyonda satış yerlerini aktif hale getirirsek üretici de tüketici de memnun olur.
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