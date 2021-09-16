Marketlerde fahiş fiyat farkı! Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimde

Marketler arasındaki fiyat farkı uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Bu konuyu mercek altına alan yetkililer, denetimleri sıkılaştırdı. Ancak halen bazı marketler fahiş fiyat farkı uygulamaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu.

A Haber ekipleri farklı noktalardan denetlenen marketlerdeki son durumu aktardı.

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Bağcılar'da bir zincir marketteyiz Ticaret Bakanlığı yetkilileri incelemelere başladı. Uzun süredir marketlerdeki fahiş fiyat artışları sıkı bir denetime tabii tutulmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulanacak.