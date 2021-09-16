16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Marketlerde fahiş fiyat farkı! Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimde

Marketlerde fahiş fiyat farkı! Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2021 11:20
Marketler arasındaki fiyat farkı uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Bu konuyu mercek altına alan yetkililer, denetimleri sıkılaştırdı. Ancak halen bazı marketler fahiş fiyat farkı uygulamaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu.

A Haber ekipleri farklı noktalardan denetlenen marketlerdeki son durumu aktardı.

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Bağcılar'da bir zincir marketteyiz Ticaret Bakanlığı yetkilileri incelemelere başladı. Uzun süredir marketlerdeki fahiş fiyat artışları sıkı bir denetime tabii tutulmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
İşsize hangi destekler veriliyor?
İşsize hangi destekler veriliyor?
Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm
Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
İş dünyasının gözü bu görüşmede!
İş dünyasının gözü bu görüşmede!
300 dekar arazide bin 200 ton kapya biberi
300 dekar arazide bin 200 ton kapya biberi
Yüksek kira için çözüm ne?
Yüksek kira için çözüm ne?
’Dijital Türk Lirası’ için kritik adım
'Dijital Türk Lirası' için kritik adım
İşte hal işte market! Fark kimin cebine giriyor?
İşte hal işte market! Fark kimin cebine giriyor?
Merkez Bankası’ndan döviz adımı
Merkez Bankası’ndan döviz adımı
Fahiş fiyat denetimi! Tek tek incelendi
Fahiş fiyat denetimi! Tek tek incelendi
Balıkseverlere müjde! Bolluk başladı
Balıkseverlere müjde! Bolluk başladı
Daha Fazla Video Göster