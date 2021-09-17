Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan fahiş fiyatlarla ilgili flaş açıklama

Şu an çalışmalar devam ediyor, kuralları aşanlar varsa gereken cezayı alırlar. Burası tanımlı ve kurallı bir alan. O açıdan eğer usulsüzlük varsa gereği yapılır. Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır.

Eğer araçlar stokta tutuluyorsa, anlaşıp galericilere veriliyorsa ve vatandaş bunlardan dolayı araç bulamıyorsa tespiti halinde çok ağır yaptırımları olacak.

"VATANDAŞIN ŞİKAYETLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ"

Ticaret Bakanı Muş hal denetimlerinin devam edeceğini belirtti. Bakan Muş "Vatandaşın şikayetlerini dikkate alıyoruz" dedi.