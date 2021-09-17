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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan fahiş fiyatlarla ilgili flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan fahiş fiyatlarla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyatlarla ilgili önemli açıklamalard bulundu. "Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz" diyen Bakan Muş, "Denetimleri artırdık, amaç kurallı ticaret. Yaptırımları çok ağır olacak." ifadelerini kullandı. ÖTV indirimi sonrası bayilerde yaşanan araç sıkıntısına da değinen Muş, "Kural dışılık varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız." dedi.

Market ve hallerdeki fiyat artışları mercek altında. Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Atılan adımlarla ilgili konuşan Bakan Muş, vatandaşların şikayetlerini dikkate aldıklarını söyledi. Bakan Muş, "Bir ayda bitecek değil. Amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek." dedi.

Hal kanunu ile ilgili Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu da belirtti. Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz." diye konuştu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ: TETFİŞ KURULU DEVREDE
Otomotiv sektöründe artan şikayetlerin sorulduğu soru ile ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini ifade ederken bu konuda da vatandaşların ÖTV indiriminden sonra şikayetleri olduğunu belirtti.

ÖTV indirimi sonrası bayilerde yaşanan araç sıkıntısına da değindi ve "Kural dışılık varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Çok ağır yaptırımlar olacak" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

Şu an çalışmalar devam ediyor, kuralları aşanlar varsa gereken cezayı alırlar. Burası tanımlı ve kurallı bir alan. O açıdan eğer usulsüzlük varsa gereği yapılır. Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır.

Eğer araçlar stokta tutuluyorsa, anlaşıp galericilere veriliyorsa ve vatandaş bunlardan dolayı araç bulamıyorsa tespiti halinde çok ağır yaptırımları olacak.

"VATANDAŞIN ŞİKAYETLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ"
Ticaret Bakanı Muş hal denetimlerinin devam edeceğini belirtti. Bakan Muş "Vatandaşın şikayetlerini dikkate alıyoruz" dedi.

Marketlerde fahiş fiyat denetimi MARKETLERDE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ
İşte hal işte market! Fark kimin cebine giriyor? İŞTE HAL İŞTE MARKET! FARK KİMİN CEBİNE GİRİYOR?
Toptancı hallerinde fahiş fiyat denetimi başladı TOPTANCI HALLERİNDE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ BAŞLADI

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