Bir günlük çalışma bile yetiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor | İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde ödenir?

İhbar tazminatı hem çalışan hem de işverenin güvencesidir. İş Kanunu'na göre iş sözleşmesinin feshi için ihbar (bildirim) süresinin dolması gerekir. Bu sürede çalışan işine devam etmek, işveren de maaş ödemek durumunda. İş sözleşmesinin feshinde ihbar sürelerine uyulması gerekiyor. Haber vermeden, bildirim süresi bitmeden işten çıkarma ya da istifa durumunda ihbar tazminatı hakkı doğar. Hem işveren hem de çalışan haklı fesih söz konusu olmadığında tazminat yükümlülüğü altına girer. Bunun için bir gün çalışmak bile yeterli.