Yeni fırsat olacak! Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti

"İHRACATTA ARTIŞ HIZI İVMESİNİN BU GELİŞMELERLE ARTMASINI BEKLEYEBİLİRİZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Eximbank ve İhracatı Geliştirme Fonu'nun kurulacak olması, ihracatın 200 milyar doların üzerine çıktığı bu dönemde en önemli eksiğin devletimiz tarafından tespit edildiğini çok net bir şekilde görmüş olmak ve bununla ilgili çözüm üretildiğini bilmek açısından bizleri çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Finansa erişimin, ihracatın gelişimindeki en önemli sıkıntılardan biri olduğunu vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bu konu ile ilgili teminatlar noktasında birtakım rahatlatıcı formüller geliştirileceği söylendi. İhracatta artış hızı ivmesinin de bu gelişmelerle beraber artmasını bekleyebiliriz. Hedefimiz olan 300 milyar dolara daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Fuar merkezi kararı da çok önemli. Daha derli toplu, entegre bir fuar alanına her zaman ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Sıfırdan planlanacak, her türlü ihtiyacı karşılayacak bir fuar merkezi zaten birçok ihracatçının talepleri arasındaydı.

Uzak ülkeler stratejisi konusu zaten benim de birkaç defa dile getirdiğim bir konu. Uzak ülkelerin aslında 'uzak' olmadığını, 'Uzak Doğu' kelimesi kullanılırken aslında bize dayatılmış bir kalıp olduğunu defalarca kez dile getirdim. Birçok sanayicimiz Çin'i sadece ithalat yapılacak bir ülke olduğunu düşünürken, ben Çin'e ihracat yapmamız gerektiğini ısrarla belirtmiştim."