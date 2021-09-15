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Halden markete fahiş fiyat farkı! Aradaki fark kimin cebine giriyor?

Halden markete ve marketler arası fiyat farkı vatandaşa isyan ettiriyor. Aynı ürün farklı ilçelerde hatta aynı ilçede olan marketler arasında bile fiyat değişiyor. A Haber ekipleri de sizler için sokağa çıktı fiyat araştırması yaptı. Gelişmeleri Adana'da Halil İbrahim Uğur ve İstanbul'da Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 11:28
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Halden markete fahiş fiyat farkı! Aradaki fark kimin cebine giriyor?

Hallerde ürün kalitesi ve fiyatlar sürekli denetleniyor. Hal esnafı ise pahalılığın kendilerine mal edilmesinden şikayetçi. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur Yüreğir Yaş Sebze Hali'nde.

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Halden markete fahiş fiyat farkı! Aradaki fark kimin cebine giriyor?

Halil İbrahim Uğur'un halden aktardıkları:

Şu anda halde inceleme yapıldığında geçen yıl olan fiyatlar ile bu yıl fiyatlar neredeyse aynı ve bunun etiketlerini görmek mümkün. Halde bir ucuzluk olduğunu buradan söyleyebiliriz

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Halden markete fahiş fiyat farkı! Aradaki fark kimin cebine giriyor?

Ancak tarladan markete ulaşana kadar makas aralığı oldukça açılıyor. Domates 80 liraya üretiliyor halden 1 liraya çıkış yapıyor ancak markete gittiğinde bu fiyat 7 liraya çıkıyor.

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Halden markete fahiş fiyat farkı! Aradaki fark kimin cebine giriyor?

A Haber mikrofonlarına konuşan hal esnafın şunları söyledi:

Domates üzerinden bu işi incelediğimizde durum çok net ortaya çıkıyor. Bütün çileyi çiftçi ve halci çekiyor ancak domatesi 7 liraya satan market kazanıyor. Elma bizde şu anda 2 lira 50 kuruş markette 6 liraya satılıyor.

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Halden markete fahiş fiyat farkı! Aradaki fark kimin cebine giriyor?

Biz marketlere gidip bu yüksek fiyatları gördüğümüz zaman ciddi anlamda üzülüyoruz. Bütün çileyi çeken bizleriz biz kiloda 40 kuruş kazanırken marketler bu fiyatları çok yukarı çekiyor.