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Toptancı hallerinde fahiş fiyat denetimi başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Toptancı hallerinde fahiş fiyat denetimi başladı

Son dakika haberine göre: Fahiş fiyat artışları ile mücadele noktasında çalışmalarını devam ettiren Hükümet'ten kritik bir adım geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla 10 büyük toptancı halinde fiyat artışlarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilecek.

Fahiş fiyatlarla mücadele devam ederken Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimlere başlandı.

10 BÜYÜKŞEHİR'DE EŞ ZAMANLI DENETİM

Açıklamada "Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince 13.09.2021 tarihinde, aşağıdaki listede belirtilen, 10 büyükşehirde bulunan toptancı hallerinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek olup, ilgili denetimler sadece bu tarih ile sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli olarak devam edecektir." denildi.

Denetleme ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

DENETİM TARİHİ: 13.09.2021 Pazartesi

DENETİM SAATİ: 10:00

DENETLEME YAPILACAK TOPTANCI HALLERİ



1-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi
2-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi
3-Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
4-Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
5-Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali


6-İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
7-Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
8-Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
9-Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali
10-Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali"

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