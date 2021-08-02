Dijital parada Türkiye imzası! Dijital TL görücüye çıkıyor

Pilot uygulamaların bu yıl başarılı olması durumunda 2022 yılında Türkiye kendi ürettiği dijital parayı kullanıma çıkarabilecek. Pilot uygulamayla dijital paranın gerçek hayatta kullanımına yönelik tüm senaryolar test edilecek, tasarımına yönelik daha kapsamlı bulgular ortaya konulacak.