Dijital parada Türkiye imzası! Dijital TL görücüye çıkıyor
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dijital para üzerindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dijital para piyasasında Türkiye imzası için geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, alışverişte, ticarette kullanılan dijital para çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek eylülde pilot uygulamaya başlanacağını dile getirdi.
Pilot uygulamaların bu yıl başarılı olması durumunda 2022 yılında Türkiye kendi ürettiği dijital parayı kullanıma çıkarabilecek. Pilot uygulamayla dijital paranın gerçek hayatta kullanımına yönelik tüm senaryolar test edilecek, tasarımına yönelik daha kapsamlı bulgular ortaya konulacak.
DİJİTAL PARA NASIL OLACAK?
Merkez Bankası, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı netleştiriliyor. Kavcıoğlu, eylül ayında bir pilot uygulama başlatacaklarını söyledi.
Başkan Kavcıoğlu, nihai çalışmanın eylül ayından sonra yapılacağını belirtti. Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası da kendi dijital paralarını çıkarmak için çalışma yapıyor.
TÜM SENARYOLAR TEST EDİLİYOR
Merkez Bankası Ar-Ge Projesi kapsamında dijital paranın gerçek hayatta kullanımına ilişkin değişik senaryoları test ediyor.
Merkez Bankası'nda dijital para, blokzincir, makine öğrenme, yapay zekâ gibi merkez bankacılığının, finansal sistemin geleceğini etkileyecek yenilikçi teknoloji alanlarında çok boyutlu araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere önceki yıl İnovasyon Genel Müdürlüğü kuruldu.
Bu müdürlük tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetleriyle teknolojilerin merkez bankacılığı boyutuna ilişkin kurumsal kapasite güçlendirildi.
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