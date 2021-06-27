Kanal İstanbul'dan milyar dolarlık gelir! Asrın Projesi dünyada ilk 5'te

Kanaldan geçen kargonun yüzde 23.1'ini petrol oluşturdu. Süveyş Kanalı'ndan 2019'daki 5.8 milyar dolar gelir elde edildi. 2020'de bu rakam 5.61 milyar dolar. Düşüş de pandemiden kaynaklandı. Panama Kanalı, 2020 mali yılını 2019'a göre yüzde 7.2 artışla 3.4 milyar dolar gelirle tamamladı. 2020'de kanalın Panama'nın GSYİH'sine doğrudan katkısı yüzde 2.7 oldu. Kanal İstanbul projesi Montrö'ye tabi olmayacağı için Süveyş gibi ton başına ortalama 5.5 dolardan fiyatlanabilecek. Süveyş'ten en fazla 150 DWT gemiler geçebilirken, Kanal İstanbul 300 bin tonluk gemiler için uygun olacak. Kanal İstanbul, tam kapasite çalışması durumunda da yıllık kazanç 8 milyar dolara kadar yükselecek.