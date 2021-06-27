Kanal İstanbul'dan milyar dolarlık gelir! Asrın Projesi dünyada ilk 5'te
Asrın Projesi olarak adlandırılan Kanal İstanbul tamamlandığında gerek uzunluk gerek yapım süresi açısından dünyadaki büyük projeler arasında yerini alacak. Kanal İstanbul, tam kapasite çalışması durumunda da yıllık kazanç 8 milyar dolara kadar yükselecek.
Asrın Projesi olarak adlandırılan Kanal İstanbul'a start verildi. Kanalın uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20.75 metre olarak belirlendi. Uzunluk açısından Baltık Denizi'ndeki Kiel Kanalı, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan Panama Kanalı ve Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'ndan sonra dünyadaki büyük kanallar arasında dördüncü sıraya yerleşecek.
REKOR SÜREDE BİTECEK
Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün haberine göre; Dünyadaki büyük kanal projeleri arasında Almanya'daki Kiel Kanalı, Orta Amerika'daki Panama Kanalı, Mısır'daki Süveyş Kanalı başı çekiyor. Bunlar içinde uzunluk açısından ilk sırada Süveyş Kanalı bulunuyor. Süveyş Kanalı'nın uzunluğu 193 kilometre. Kiel Kanalı'nın 98, Panama Kanalı'nın 86, Kuzey Denizi Kanalı'nın 24, Eurogeul Kanalı'nın ise 44 kilometre. Yunanistan'ın kuzey kara topraklarını Mora Yarımadası'ndan ayıran Korint Kanalı'nın uzunluğu ise 6.5 kilometre. Kanal İstanbul 45 kilometrelik uzunluğuyla birçok projenin önüne geçerek, dünyadaki sayılı kanallar içine girecek. Dünyadaki örnekleri incelendiğinde kanal projelerinin tamamlanma süreleri 8 ila 11 yıl arasında. Kanal İstanbul'un 6 yılda tamamlanması bekleniyor. Bu haliyle de dünyada en hızlı tamamlanan projelerden biri olacak.
MİLYAR DOLARLIK GELİR
Dünya ticaretinin hâlâ yaklaşık yüzde 80'i deniz yoluyla yapılıyor. Mal ve yolcu akışı uluslararası denizlerde ve çeşitli ülkelerin sınırında bulunan coğrafyanın sunduğu doğal yollar olan boğaz veya ülkeler tarafından açılan kanallar arasında gerçekleşiyor. Bu nedenle de limanlar, boğazlar ve kanallar deniz ulaşımında stratejik açıdan önemli birer güç merkezleri oluyor. Aynı zamanda ülkelere gelir sağlıyor. Örneğin, 2019-2020 mali yılında, 1.2 milyar net tonajlı 19 bin 311 gemi Süveyş Kanalı'nı kullandı.
Kanaldan geçen kargonun yüzde 23.1'ini petrol oluşturdu. Süveyş Kanalı'ndan 2019'daki 5.8 milyar dolar gelir elde edildi. 2020'de bu rakam 5.61 milyar dolar. Düşüş de pandemiden kaynaklandı. Panama Kanalı, 2020 mali yılını 2019'a göre yüzde 7.2 artışla 3.4 milyar dolar gelirle tamamladı. 2020'de kanalın Panama'nın GSYİH'sine doğrudan katkısı yüzde 2.7 oldu. Kanal İstanbul projesi Montrö'ye tabi olmayacağı için Süveyş gibi ton başına ortalama 5.5 dolardan fiyatlanabilecek. Süveyş'ten en fazla 150 DWT gemiler geçebilirken, Kanal İstanbul 300 bin tonluk gemiler için uygun olacak. Kanal İstanbul, tam kapasite çalışması durumunda da yıllık kazanç 8 milyar dolara kadar yükselecek.
Kiel Kanalı
Uzunluk (km): 98 Genişlik (m): 100-160 Yapım süresi (yıl): 8
Panama Kanalı
Uzunluk (km): 86 Genişlik (m): 91-300 Yapım süresi (yıl):10
Süveyş Kanalı
Uzunluk (km): 193 Genişlik (m): 313 Yapım süresi (yıl): 8
Kuzey Denizi Kanalı Hollanda
Uzunluk (km): 24 Genişlik (m): 235 Yapım süresi (yıl): 8
Eurogeul Kanalı
Uzunluk (km): 44 Genişlik (m): 300 Yapım süresi (yıl): 10
Korint Kanalı
Uzunluk (km): 6.5 Genişlik (m): 21 Yapım süresi (yıl): 11
İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. İlkinin temeli dün atıldı. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.
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