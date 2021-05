Son dakika: ABD'li seyahat dergisi düzenliyor! İstanbul Havalimanı en iyiler listesinde

İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure dergisinin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketinde "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde yarışıyor.

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, ankete katılımın bugün sona ereceği duyuruldu.

Ankette https://wba.m-rr.com/home üzerinden oy verilebiliyor.